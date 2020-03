Se billedserie Isefjords Allé er spærret af ved retsbygningen, mens der graves ud til at forbinde drikke- og spildevand til boligbyggeriet Vestbryggen. Foto: Allan Rasmussen

Omkørselsskilte kommer og går

Holbæk - 28. marts 2020

Omkørselsskilte er igen på plads ved havnen i Holbæk. Først var et stykke af Havnevej spærret af med omkørsel ad Isefjords Allé. Nu er alleen spærret af ved Dommerstræde ved retsbygningen og byggepladsen Vestbryggen.

Her bliver der gravet ned til kloak- og vandledninger i forbindelse med boligbyggeriet.

- Vi skal forbinde vand- og spildevandsledninger til Vestbryggen med de eksisterende rør under vejen. Derfor skal der frigraves et par steder på Isefjords Allé, forklarer projektleder Bent Jeppsen fra entreprenørfirmaet 5E Byg A/S.

Selskabet står for boligbyggeriet Vestbryggen og har søgt kommunen om og fået rådighedstilladelse over vejstykket frem til den 13. april. Men han har en forventning om, at arbejdet kan være færdigt den 6. april, hvis alt går som planlagt.

Det er også den melding, der er sendt ud til beboerne i området. Det afhænger dog af, om forsyningsselskabet Fors A/S også er færdig i området i næste uge.

I forbindelse med separering af regn- og spildevand i Brolæggerstræde blev Havnevej spærret af, mens der blev gravet ned til kloakrør.

Det samme skal ske på Isefjords Allé på samme sted, hvor 5E Byg graver ned. I stedet for hver især at gå solo, så der blev gravet og dækket til ad to omgange, bliver arbejdet udført i en proces.

- På den måde generes trafikken mindst muligt. Vi bruger selv vejen til vores kørsler, bemærker Bent Jeppsen.

Mens biler ikke kan køre igennem, vil der være adgang for gående med udsigt til byggeriet af Vestbryggen, som ifølge Bent Jeppsen går efter planen også i en coronavirus-tid.

Der er sat flere skurvogne op, så der kan holdes afstand. Og der bliver gjort ekstra rent. Alle skal følge sundhedsstyrelsens retningslinjer, men derudover kører alt som normalt.