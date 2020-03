Se billedserie Ombygningen af den gamle Østre Skole fortsætter, i hvert fald indtil videre, trods coronakrisen. Foto: Kaj Ove Jensen

Ombygning til statsjob fortsætter

Holbæk - 24. marts 2020 kl. 12:00 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om næsten nøjagtigt ét år skal fire statslige institutioner have udleveret nøglerne til deres nye adresse i Holbæk. Den hedder Tidemandsvej 1 - den gamle Østre Skole.

Spørgsmålet er, om coronakrisen føjer endnu et kapitel til rækken af udsættelser. Der er nok ikke så meget, der er i denne tid kan gives garantier for, når det gælder om at sætte tid på, hvornår forskellige ting er på plads.

Men som det tegner nu, skulle ombygningen ikke blive forsinket.

- Indtil videre forventer vi at fortsætte som planlagt, men det er klart at også byggebranchen er trængt på sygemeldinger og leveranceproblemer i øjeblikket, lyder det fra projektleder Lasse Christian Hansen fra Bygningsstyrelsens Center for Byggeri.

Det er Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitution, Danida Fellowship Centre og dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der skal rykke til Holbæk som led i flytningen af statslige arbejdspladser fra København. Samlet er der tale om mere end 200 arbejdspladser.

Da dagbladet Nordvestnyt var på besøg på den gamle skole for to måneder siden, stod der rå murstensvægge overalt. Siden er der arbejdet med at pudse væggene op til det nye udseende samt ventilationen.

Det var planen, at kloakeringsarbejdet skulle være påbegyndt i februar, men efter lidt omprioriteringer, kom det i stedet i gang i marts.

