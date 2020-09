I stedet for 120.000 kroner til projektering og ombygning af krydset Industrivej-Industriparken til modulvogntog kommer det nu til at koste 920.000 kroner i alt. Foto: Mie Neel

Ombygning til modulvogntog bliver langt dyrere

Holbæk - 11. september 2020 kl. 15:33 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver væsentligt dyrere at ombygge krydset Industrivej-Industripar­ken i Jyderup end først antaget.

Der blev bevilget 120.000 kroner til opgaven, da Holbæk Kommunalbestyrelse i august 2018 besluttede, at krydset skulle ombygges, så modulvogntog kan køre der.

Men det har vist sig, at der er brug for yderligere 800.000 kroner, så den samlede pris bliver 920.000 kroner. Klima- og miljøudvalget har indstillet til den videre politiske behandling at frigive de 800.000 kroner.

Modulvogntogene har en længde på op til 25,25 meter. og de kan laste 50 procent mere gods end et almindeligt lastvognstog. Modulvogntogene må kun køre på veje, hvor der er givet en særlig tilladelse til det fra både Vejdirektoratet, politiet og kommunens vejmyndighed.

Måske udsigt til flere arbejdspladser I Jyderup har Frode Laur­sen A/S ansøgt om udbygningen af krydset for at kunne køre med modulvogntogene til lagerhotellet i Industriparken 30. Der kan allerede køres med modulvogntog til virksomhedens andet lagerhotel i byen, på Bødkervej 2.

Frode Laursen A/S har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der er planer om at øge aktiviteterne i Jyderup, hvilket kræver, at der også bliver adgang for modulvogntog til adressen i Industriparken. Det fremgår ikke, hvordan aktiviteterne kan ventes øget, men det tilføjes, at virksomheden har fokus på at fastholde og udbygge antallet af arbejdspladser.

Under planlægningen har det vist sig, at på grund af Vejdirektoratets krav bliver der ikke bare tale om en mindre tilpasning af krydset, men en noget mere omfattende udvidelse. Det betyder også den langt højere pris end først ventet.

Efter en tilbundsgående projektering godkendte Vejdirektoratet projektet endeligt i marts i år. Ved udvidelsen har der også været fokus på at sikre de bløde trafikanter.

80.000 kroner er allerede brugt Ud af de 120.000 kroner, der i 2018 blev bevilget til opgaven, er der brugt 80.000 kroner til detailprojekteringen.

Anlægsudgifterne vurde­res nu at løbe op i 830.000 kroner, så der er brug for en bevilling på yderligere 800.000 kroner, hvis ombygningen skal gennemføres.

- Vi har i udvalget sagt til administrationen, at mange bruger vejen som skolevej. Så man skal lige tage en omgang til, så vi er sikre på, at de bløde trafikanter kan være der også. Det er vigtigt, siger formanden for klima- og miljøudvalget, John Harpøth (DF).

Det indstilles, at pengene findes i en pulje til andre infrastrukturelle projekter. De var tænkt anvendt i Regstrup, men der vil stadig være 1,9 millioner kroner tilbage til Regstrup.