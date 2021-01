Ombudsmanden kritiserer lærer-forflyttelse

Beklagelige fejl. Det er et udtryk, som Folketingets ombudsmand bruger flere gange, efter at Ombudsmanden har gransket sagen om lærer og politiker Karen Thestrup Clausens forflyttelse fra Skovvejens Skole i Jyderup i maj sidste år.

Af fagbladets tidligere artikler er det fremgået, at Karen Thestrup Clausen og skolens ledelse i flere år havde været uenige på en række punkter, samtidig med at Karen Thestrup Clausen og skoleledelsen hver især passede det, de skulle.

Her fik hun at vide, at hun skulle forflyttes, fortæller Folkeskolen.dk.

Derpå fulgte flere møder mellem skolechefen, Karen Thestrup Clausen og repræsentanter for Danmarks Lærerforening og Holbæk Lærerkreds, uden at der fremkom en konkret forklaring på, hvad læreren havde gjort forkert.

Ifølge Folkeskolen.dk har han nu truffet en afgørelse, hvor Holbæk Kommune får kritik på flere punkter. Kritikken gælder blandt andet håndteringen af syv notater. Lærerkredsen fik ikke indsigt i dem, da den bad om aktindsigt, noterer Ombudsmanden, som også kalder det »kritisabelt, at Holbæk Kommune ikke partshørte Karen Thestrup Clausen over oplysninger om sagens faktiske grundlag i de syv notater«.

Trods kritikken mener Ombudsmanden dog ikke, at der er grundlag for at hen- stille til kommunen, at den genoptager sin behandling af sagen.