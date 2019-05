Kathrine Olldag er som radikal optaget af uddannelse og vil gøre det lettere for unge at få øjnene op for erhvervs­uddannelserne. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Olldag: Unge har brug for et introår

Holbæk - 26. maj 2019

Alt for mange unge vælger gymnasievejen ud fra vanetænkning, familietraditioner eller følger vennerne. Kun en femtedel af folkeskolens elever vælger en erhvervsuddannelse. Uddannelse er en mærkesag for Radikale Venstre og Kathrine Olldag, partiets folketingskandidat i Holbæk- og Ringsted-kredsen. Hun mener, der er brug for et år, hvor afgangselever introduceres for alle ungdomsuddannelser.

- 10 procent kommer aldrig videre efter studentereksamen. Vi skal spore dem ind på en af de 107 erhvervsuddannelser. Mange unge får ingen uddannelse, og mange af dem bor i Region Sjælland. Dem skal vi også have fat i, siger Kathrine Olldag.

Målet er, at hver anden ung tager en kort eller mellemlang uddannelse.

Som radikal er hun imod uddannelsesloftet. Det skal væk, for det begrænser muligheden for en ny uddannelse, hvis førstevalget ikke er det rette. Der skal være plads til en ny drøm.

Modsat er hun tilhænger af nytteargumentet - der skal være arbejdspladser forude.

- Men du har selv valgt en af de smalle uddannelser som cand.mag i kunsthistorie og visuel kultur uden mange jobmuligheder?

- Det var også et håbløst valg. Jeg var udisciplineret, men opdraget til at gøre ting færdigt. Det tog så 17 år, og jeg har ikke brugt uddannelsen. Nytteargumentet betyder ikke, unge kun skal vælge ud fra jobmuligheder, de skal bare kende valgmulighederne, understreger Katrine Olldag.

Radikale Venstre er klar til at droppe fremdriftsreformen, som partiet stod bag for at få unge hurtigt igennem de videregående uddannelser. Kathrine Olldag har aldrig været tilhænger - det øger frafaldet, når unge starter for tidligt.

DM i Skills er med til at åbne unges øjne for erhvervsuddannelser. Der skal mere brobygning og tættere tilknytning mellem erhvervsuddannelser og de ældste klassetrin, og uddannelsesvejledere skal have mere fokus på håndens arbejde.

Der vil være udgifter, hvis målet skal nås.

- Jeg vil arbejde for en udligningsreform og have lempet budgetloven. Kommuner med høj skatteprocent har lavere service i institutiohner med lukkedage, på ældreomsorg og skoler. Hvis flere penge flyttes fra de rigeste kommuner til de fattige kommuner, vil der være penge til at udvikle kommunerne, velfærden - og folkeskolen i stedet for at skære i støtten til privatskoler, som Socialdemokratiet nu foreslår, understreger Kathrine Olldag.

- Budgetloven var din partikollega Margrethe Vest­agers opfindelse for at stoppe overforbrug?

- Men nu er problemet modsat. Fattige kommuner lider, og har de sparet, må de ikke bruge pengene, fastslår hun.

Hun mener ikke, loven helt kan undværes, men en manglende handlefrihed opvejes af en udligningsreform.

- Uddannelser i yderkommunerne gavner også udviklingen. Unge vil uddanne sig, hvor de kommer fra, og blive boende bortset fra universitetsstuderende.

- Vi skal hæve grundtilskuddet til uddannelser, hvor optaget er tyndt, for at løfte regionen. Men ikke alt kræver investeringer. E-uddannelser vinder frem, og praksisbaseret uddannelse i samarbejde med kommuner og sygehuse giver flere uddannede sygeplejersker og lærere uden en eneste ny mursten. Uddannelse giver mere udvikling end udflytning af statslige arbejdspladser, mener hun.

Kathrine Olldag er 46 år og ansat som formidlingskoordinator på Holmegaard Værk, der er en del af Museum Sydøstdanmark. Hun bor i Præstø sammen med sin kæreste og hans sidste hjemmeboende barn.