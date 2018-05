Se billedserie Dodo & the Dodos er hovednavn ved Oktoberfesten i Svinninge Sportscenter. PR-foto: Micklos Szabo Foto: www.miklosszabo.com

Oktoberfest med Dodo

Holbæk - 05. maj 2018

Det er allerede nu, man skal sikre sig billet til årets oktoberfest i Svinninge Sportscenter.

- Vi har god mad, drikkevarer og to fantastiske orkestre på dagens program, siger Thomas Birch, der er forpagter af stedets cafeteria og overordnet arrangør af festen.

Sidste år var festen næsten udsolgt på forhånd, og det håber man selvfølgelig også bliver tilfældet i år.

Spisekonceptet ændres lidt i forhold til sidste år. På den pågældende aften, lørdag den 6. oktober, vil forretten (noget med laks) allerede stå på bordet, når man kommer ind i salen. Hovedretten bliver en stor buffet med forskellige former for kød og tilbehør. Desserten bliver en klassisk appelsinfromage.

- Det er som om den klassiske mad har fået et løft, med hjælp fra fjernsynets madprogrammer - herunder brødrene Price, der i dén grad har formået at få sat fedtforskrækkelsen i bero og trukket den gode, fyldige smag frem i de danske køkkener. Blandt andet med brugen af »rigeligt smør...«. Det er jeg glad for - og derfor har jeg valgt at sammensætte menuen på samme måde. Appelsinfromagen er altid et hit, måske fordi man forbinder den med sol, sommer og bare tæer i Mormors kolonihavehus, griner Thomas Birch.

Det er det lokale orkester Stockcars, som varmer publikum op, inden aftenens hovednavn, Dodo & the Dodos, går på scenen. Stockcars betegnes nu som husorkester i Svinninge Sportscenter, for de har været en fast del af stedets fester i mange år, og elsker at være det. De formår, i følge Thomas Birch, at sætte gang i publikum med deres konstante energi og livsglæde, der stråler ud fra scenen under deres shows.

- Aftenens hovednavn glæder jeg mig også til at præsentere. Dodo & the Dodos er kendt for deres gode koncerter, og da det er deres jubilæumsshow, som leveres på aftenen, bliver der skruet op for styrken i sceneshow og effekter. Det bliver et ret stort set-up, lover Thomas Birch.