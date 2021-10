Se billedserie Oksana Balera med et af sine yndlingsmalerier, der blev skabt under corona-­nedlukningen. »Zero Gravity Soul« kalder hun det. Foto: Palle Mogensen

Send til din ven. X Artiklen: Oksana maler kun når hun er glad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oksana maler kun når hun er glad

Holbæk - 06. oktober 2021 kl. 05:57 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

For 37-årige Oksana Balera, Holbæk, handler det om følelser, når hun laver sine malerier. De skal helst skinne igennem i hendes motiver, og derfor er det ofte portrætter, hun maler. Både af kendte mennesker, men også personer, der kun eksisterer i hendes fantasi.

Men selv om følelserne betyder meget i hendes kunst, så har hun svært ved at male, hvis hun ikke er i godt humør. For mens andre kunstnere laver deres bedste værker, hvis de er deprimerede, så kommer der ikke noget på lærredet, hvis ikke hun er i en positiv stemning.

- Jeg kan ikke skabe noget, hvis jeg er i dårligt humør. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det bare, fortæller hun.

Men når inspirationen er over hende, lukker hun sig inde i sit atelier i hendes og ægtemandens hus.

- Så tænder jeg for musikken og er i min egen verden imens, fortæller hun.

Oksana Balera foretrækker at arbejde med oliefarver, når hun maler, selv om hun dog har brugt andre materialer undervejs.

Maler ved et tilfælde 37-årige Oksana Balera arbejdede som jurist i sit hjemland, Ukraine, og det lå ikke i kortene, at hun en dag skulle kaste sig over maleriet.

- Det var Carsten (ægtemanden, red.), som for tre år siden forærede sin datter et malersæt med farver og små staffelier. Men det endte med, at det var mig, som brugte det. Siden har jeg så udviklet det hen ad vejen, fortæller hun.

Med på udstillingen har Oksana Balera malerier af blandt andre John Lennon, Jimi Hendrix, Lady Gaga og Bradley Cooper. De to sidste gik hun i gang med at male, da hun havde set dem sammen i filmen »A star is born«.

- Det var en film, som gjorde så stort indtryk på mig, at jeg sad og tudede det meste af tiden. Derfor besluttede jeg mig for at male dem, fortæller hun.

De øvrige kendisser, som hun har malet, er alle personer, som har gjort indtryk på hende og andre. Men hun gør også selv indtryk på andre. Eller rettere sagt hendes kunst gør. Således har hun senest solgt et maleri af Barack Obama til et par amerikanere, som var på besøg i Danmark.

- Teenagere har plakater på væggene af deres idoler. Sådan nogle hænger voksne ikke op. Men det kan de gøre med et maleri, fortæller hun.

Oksana Balera er selv yderst beskeden omkring sin kunst, og det er derfor ret grænseoverskridende for hende, at hendes malerier nu kommer op at hænge på biblioteket. Men nu er de der, og malerierne kan ses frem til den 28. oktober.

Der er fernisering på udstillingen lørdag den 9. oktober i tidsrummet 10.00 til 12.45, hvor det vil være muligt at træffe Oksana Balera og få en snak med hende om hendes kunst.