Og vinderen blev ...

Holbæk - 25. november 2017

Unge og valget: Med sit essay »Error 404 not found«, bragt i Nordvestnyt den 4. november, blev det Christian Wolff, der løb af med præmien på 2.000 kroner, doneret af Sparekasse Sjælland, samt en dag i kølvandet på Holbæks borgmester, Søren Kjærsgaard.

Christains essay handler om jagten på viden om kommunalvalg.

Det er skrevet både med bid, humor og refleksion samt en opfordring til i langt højere grad at promovere valgets komme.

Hans beskrivelse af sit første indtryk af valget er ikke uden humor: »Her blev min ellers så fredfyldte tur hjem fra skole afbrudt, da jeg ud af mit åsyn spotter en mindre køn valgplakat i elektronisk format. Her var en kraftigt bygget mand trukket i, hvad nogen ville mene var, et lidt for tætsiddende jakkesæt, hvorefter han var blevet afbilledet og blæst op i et fuldstændigt bizart størrelsesforhold.«

- At skulle skrive et essay tvang mig jo til at sætte mig ind i kommunalvalget. Det var på en måde en åbenbaring i forhold til viden om emnet. Det har helt sikkert øget min interesse for kommunalvalget, fortæller Christian, der generelt er politisk interesseret, men også understregerr, at præmien var en gulerod.

Dagen med borgmesteren gav ham et indblik i, hvor omstillingsparat man skal være som borgmester. Dagen var præget af valgkamp.

- Vi startede på Holbæk Station klokken 6:00 med at dele flyers ud. Det var lidt spøjst - også fordi jeg ikke delte de politiske synspunkter. Der var også en masse intern clinch i Venstre. Der var en historie om, at borgmesteren gik ind for en stormoske i Holbæk, hvor han måtte opsøge pressen. Pludselig var der også rygter om en valgdebat på EUC, som han gerne ville deltage i, fortæller Christian Wolff, der også efter en snak med Søren Kjærsgaards kone fik et indblik i, hvordan familielivet påvirkes af en valgkamp.

For samfundslærer Marianne Hvidt og dansklærer Camilla Storm Hansen på Stenhus Gymnasium og HF, der sammen med politisk interesserede elever - organiseret i »Politisk Samling« - har været initiativtagere til projektet, var det et »wake-up call« at arbejde med emnet i både dansk og samfundsfag.

- Vi oplevede, at kommunalpolitik er lidt svært at forstå. Der mangler helt klart undervisning i det - både i folkeskolen, men også på gymnasiet. Der er ofte mest fokus på Folketingsvalg, konkluderer Marianne Hvidt.

- Ja, der er masser at arbejde med. Det hører jo også med til den dannelse, vi skal medvirke til - om at unge skal være aktive medborgere. At de ved, at de kan være med til at ændre ting, at de føler et ansvar, supplerer Camilla Storm Hansen.

Også Jan Løve, kommunikationsrådgiver i Sparekassen Sjælland, har været begejstret for projektet.

- Det er vigtigt at give unge en stemme i debatten i det lokale dagblad. Jeg kan lide formen, for det får de unge til et reflektere i en tid, hvor meget foregår hastigt på de sociale medier. Og styrken har været at se, at de unge giver debatten kant og humor, siger han.

- For Nordvestnyt har det været vigtigt også at have fokus på unge vælgere. Og vi bragte fem rigtig gode bidrag, siger Tove Bonnichsen.