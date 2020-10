Sagen mod de fire mænd i alderen 22 til 31 år handler blandt andet om et groft overfald på tre teenagere ved et busstoppested i Havevang i Holbæk 7. oktober 2018. De tre blev slået med økser, hamre og bat. Anklagemyndigheden mener, at de fire mænd med tilknytning til Bandidos begik overfaldet. De nægter sig skyldige. Foto: Morten D. Christensen

Offer for groft overfald: - Han slår ud efter mig med en økse

Holbæk - 13. oktober 2020 kl. 17:28 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

- Det har påvirket mig meget. Jeg har haft svært ved at gå alene ud, når det er mørkt. Jeg føler mig ikke tryg udendørs i det offentlige.

Sådan beskrev en ung mand, hvordan det grove voldelige overfald, han for lidt over to år siden var udsat for, da han sammen med nogle venner ventede på bussen i Havevang i Holbæk. Forklaringen faldt, da han tirsdag sad i vidneskranken i Retten i Holbæk i sagen, hvor fire mænd i alderen 22 til 31 år med tilknytning til Bandidos blandt andet er tiltalt for at overfalde de tre teenagere, der dengang var omkring 18 år, med økser, hamre og bat. De tiltalte nægter sig skyldige.

Voldsom oplevelse Vidnet og i øvrigt også hans kammerat fortalte, hvordan de søndag den 7. oktober 2018 cirka klokken 17.45 havde stået fire venner og ventet på bussen for at tage ind til byen for at se fodbold, da tre personbiler var standset op ud for busstoppestedet, og et sted mellem 10 og 15 personer var steget ud - nogle med de omtalte våben i hænderne. Det ene vidne betegnede overfaldsmændene som »skaldede og tatoverede, store mænd«, der gik til angreb på tre af de unge af anden etnisk baggrund end dansk - den fjerde nåede at stikke af.

Fire mænd tiltalt De fire tiltalte mænd, der ifølge anklagemyndigheden er tilknyttet Bandidos, er:

M (28 år), S (22 år), J (31 år) og A (28 år).

Alle fire er tiltalt for grov vold i forbindelse med økseoverfaldet på tre unge i Havevang i Holbæk søndag den 7. oktober 2018.

M og S er desuden tiltalt for grov vold mod en dengang 18-årig mand i Nykøbing tre dage senere.

Hertil er de i forskelligt omfang tiltalt for blandt andet ulovlige knive og våben samt tyveri, hæleri og hærværk.

Læs mere om anklagerne mod de fire mænd her.

- Vi prøver at sige til dem, at vi ikke har gjort noget, men de reagerer ikke på det. Jeg prøver at løbe væk, men får et slag over benene, så jeg falder omkuld og bliver omringet, lød det fra vidnet.

Også kammeraten, der sidenhen har følt sig utryg i det offentlige rum, kunne berette om en meget voldsom oplevelse den søndag eftermiddag.

- Jeg prøver at stikke af, men bliver sparket i ansigtet eller brystet, så jeg falder baglæns. Der står fire-fem personer og tramper mig i ansigtet og på mine briller. De holder op med at trampe, og da jeg kigger op, kommer én gående med økse, og han slår ud efter mig med øksen og prøver at ramme mig i hovedet. Jeg får drejet mig væk, men bliver snittet af øksen, fortalte den unge mand i retten tirsdag.

Han foruden de psykiske mén også været gennem flere operationer, fordi han ved økseoverfaldet fik skåret to sener over i sin ene hånd, og stadig døjer med problemer med en af sine fingre.

Anklagemyndigheden mener, at overfaldet på de tre - den tredje skal først afgive vidneforklaring på et senere tidspunkt - skete som led i Bandidos' konflikt med Vang-gruppen. Intet tyder dog på, at de tre havde noget at gøre med Vang-gruppen, men blot blev tilfældige ofre.

Overfaldet skete i slutningen af en voldsom weekend i Holbæk, der var begyndt fredag aften den 5. oktober 2018 med uroligheder i og omkring Bandidos' daværende klubhus i Østerstræde. Her var personer med tilknytning til Vang-gruppen tilsyneladende trængt ind hos rockerne, og i den forbindelse blev et højtstående medlem af Bandidos stukket i armen med en kniv.

Herefter fulgte en række voldelige begivenheder og hærværksepisoder, og konflikten var så betændt, at politiet i en periode i efteråret 2018 indførte visitationszoner i store dele af Holbæk by, ligesom Bandidos blev forment adgang til klubhuset.

Tiltalte kom - og gik igen Med afhøringen af de to vidner tirsdag lykkedes det endelig Retten i Holbæk på tredje retsdag at få hul på den egentlige behandling af sagen mod de fire mænd.

De første dage er gået med at håndtere en situation, hvor tre af fire tiltalte simpelthen ikke er mødt op, men forud for tirsdagens retsmøde var det lykkedes politiet at anholde to tiltalte - 28-årige M og 31-årige J - for at bringe dem til retten. Kun den 22-årige S havde politiet ikke kunne slå kløerne i, og i forvejen er den 28-årige tiltalte A varetægtsfængslet i en anden sag og bliver derfor bragt til retten.

De to tiltalte valgte dog at fordufte i den første pause, og da de ikke er varetægtsfængslet, kunne retten ikke gøre så meget ved det. Men man gennemførte altså vidneafhøringerne, og retten besluttede også at fortsætte med vidneafhøringerne på retsmødet onsdag, uanset hvor mange af de tiltalte der måtte være til stede.

Politiet har med en kendelse fra retten mulighed for at anholde de tiltalte for at bringe dem frem til retten, men her skal de så løslades. Retsplejeloven giver dog også mulighed for at skride til varetægtsfængsling, hvis retten vurderer, at det er nødvendigt for at sikre, at de tiltalte møder op til retsmøderne. Det har dog endnu ikke været aktuelt i denne sag.

