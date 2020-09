Sådan kommer den nye erhvervsbygning lige syd for stadion i Holbæk Sportsby til at se ud. Illustration: Jan Høyer (EMCH A/S)/Danbolig

Øverste etage i ny erhvervsbygning er solgt

Egengtlig ville bygherren gerne allerede have været i gang med at opføre den nye bygning i fire etager i Holbæk Sportsby, men det er stadig i venteposition. Den fire etager høje bygning, der kommer til at ligge syd for fodboldstadionet, skal rumme forskellige former for erhverv.