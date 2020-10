Ønsketræet venter på at få børns julegavønsker

Ideen er enkel, borgere tager et hjerte med nummer, alder og ønske og køber den ønskede gave. Kniber det med tid til at gå i legetøjsbutik, kan man indsætte et beløb via Mobilepay 69179 og skriv ønsketræ. Så klarer de frivillige i Mødrehjælpens butik i Gendarmergården i Holbæk indkøbet. - Vi håber at få alle 100 hjerter afsat. Sker det ikke, vil børnene alligevel få en gave betalt af donationer eller af os. Vi har valgt at sætte grænsen ved 100 børn. Det er realistisk, og det kan vi magte. Men vi får flere ansøgninger, så vi må skuffe nogle, beklager Dorte Lynge, formand for Mødrehjælpen i Holbæk.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen kommer, og Dorte Lynge håber, at mange vil dukke op vel vidende, at det vil kræve nogle logistiske indsatser for ikke at overtræde forsamlingsforbuddet og afstandskrav.

Den 21. november vil der være gaver under juletræet til de første 40 børn, som kommer forbi. Mødrehjælpen håber også at kunne uddele honninghjerter. De indkøbte gaver afleveres i butikken senest 5. december. Herefter sørger de frivillige for, at børnene får lige netop deres pakke til jul.