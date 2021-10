Se billedserie Der var god interesse for at deltage i borgermødet vedrørende forslaget til en lokalplan for det kommende boligområde Kalvehave mellem Ll. Grandløse og Holbæk. Foto: Thomas Olsen

Ønske om større afstand til nye boliger

Holbæk - 11. oktober 2021 kl. 23:07 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Holbæk

Ll. Grandløse: Naboerne til det kommende boligområde med omkring 180 rækkehuse i det nye boligområde nord for Ll. Grandløse har i en tidlig fase fået opfyldt nogle af deres ønsker. Flere af naboerne mener dog, at der stadig burde ske ændringer.

Det viste et borgermøde, der mandag aften blev holdt i anledning af det forslag til en lokalplan, der er i høring frem til den 31. oktober. Med et deltagertal omkring 60 viste mødet også, at der er en vis bevågenhed fra beboerne i den sydligste del af Holbæk by - på Bækmarksvej og Engdraget - som bliver de nærmeste naboer til de nye boliger.

En tidlig dialog blev sikret, da en gruppe på tre beboere fra området i marts skrev et brev til Holbæk Kommune. Også projektudvikleren og bygherren, Birch Ejendomme med hovedkontor i Silkeborg, har været med i dialogen.

Det har betydet, at de største knaster blev ryddet af vejen, inden det nuværende forslag til en lokalplan blev fremlagt i september.

- Ikke helt i mål En af de tre beboere fra gruppen, Brian Printz, opsummerede mod mødets slutning, at der fra begyndelsen var nogle punkter, der bekymrede. Det ene var trafikken, som gruppen fandt, at den kom godt i mål med. Det skyldes, at der ikke som oprindelig planlagt bliver vejadgang via boligområdet mod nord.

Adgangen for biler til det nye boligområde vil udelukkende ske via Roskildevej, hvor bygherren skal sørge for at etablere en venstresvingsbane. Et ønske om at bevare kirkestien til Ll. Grandløse Kirke blev opfyldt. Det samme gjorde ønsket om grønne kiler i området, hvor der også bevares tre søer, ligesom den store hængepil ved den ene af søerne endda er skrevet ind i lokalplanen.

- Dér, hvor vi ikke kom helt i mål, er, at nogle af ikke blot husene, men også grundene i det nye område kommer tæt på nogle af husene på Bækmarksvej og for enden af Engdraget, sagde Brian Printz, som ellers kvitterede for en god dialog.

Beboerne havde ønsket, at der skulle være mindst 10 meters afstand mellem skellene, mens der i det fremlagte lokalplanforslag er ned til cirka syv meter.

- Det lyder ikke, som om det er helt galt, noterede formanden for klima- og miljøudvalget, John Harpøth (DF).

Fra to til én etage Oprindelig var der også tale om, at en del af bebyggelsen skulle være i to plan. Men her har Birch Ejendomme ændret det til, at der kun vil blive bygget i ét plan. Det var noget af det, som byplanlægger Mads Skov Lehmann fra Holbæk Kommune redegjorde for i sin indledende fremlæggelse af lokalplanforslaget.

I forslaget til en lokalplan står der stadig, at der kan bygges i op til 8,5 meter, som er det typiske for toplansbyggeri. Husene i ét plan vil typisk være seks til seks og en halv meter.

Mads Skov Lehmann nævnte, at de planlagte rækkehuse er nogle af de boliger, der mangler i forhold til at skabe rotation på boligmarkedet.

Kan aktivitetshus flyttes? Et aktivitetshus på området ligger i det nordøstlige hjørne af grunden, og her foreslog et par af deltagerne, at det i stedet kunne flyttes længere ind på grunden. Det skulle sikre, at naboerne i de eksisterende boliger mod nord ikke vil blive generet af sene fester i aktivitetshuset.

Ønsket om større afstand mellem de eksisterende og de nye boliger samt flere træer og buske blev også nævnt af nogle af mødedeltagerne.

Birch Ejendomme havde to repræsentanter med på borgermødet, nemlig projektudvikler Tine Ahrndt og projektleder Frederik Wacher. Også Kasper Kullegaard fra Kullegaard A/S, som har tegnet boligerne, var med.

De to fra Birch Ejendomme kunne ikke love, at der bliver ændret på placeringen af aktivitetshuset, eller at der kan skabes større afstand til de eksisterende boliger, da det er noget af et puslespil at få indrettet området. I øvrigt er Birch Ejendomme som noget nyt begyndt at ansætte en aktivitetsmedarbejder i alle selskabets boligområder for at hjælpe aktiviteterne i gang. Det er ikke tanken, at aktivitetshuset skal kunne udlejes til private fester.

Nogle af de nærmeste naboer mod nord spurgte til udformningen af støjvolden mod jernbanelinjen og støjmuren mod Roskildevej. Fra Birch Ejendommes side lød svaret, at man er parat til at indgå i en dialog om forholdene.

Fra to til fem værelser Birch Ejendomme arbejder på, at de nye boliger skal opføres med DGNB-certificering efter guld-standarden.

Der bliver tale om to typer boliger - havehuse med en smallere facade og teglhuse med en bredere facade.

Størrelsen bliver fra 65 til 125 kvadratmeter, og der vil være fra to til fem værelser. Den månedlige husleje kommer til at ligge mellem 7.000 og 11.000 kroner om måneden.