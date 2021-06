I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen for de kommende ungdomsboliger på Lundemarksvej 24 har klima- og miljøudvalget indstillet, at der skal etableres støjværn på tagterrasserne. Illustration: Kullegaard A/S

Send til din ven. X Artiklen: Ønske om støjværn på tag-terrasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ønske om støjværn på tag-terrasser

Holbæk - 03. juni 2021 kl. 17:50 Kontakt redaktionen

Kommende naboer til 160-210 ungdomsboliger på Lundemarksvej 24 i Holbæk har udtrykt bekymring for, at der vil blive meget støj fra tagterrasserne. Det blev omtalt ved det virtuelle borgermøde i april, ligesom det omtales i nogle af de høringssvar, der er kommet i høringsperioden for forslaget til en ny lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg.

Læs også: Frygt for larm fra nye boliger

Forslaget er nu nået frem til at skulle vedtages endeligt. I første omgang har klima- og miljøudvalget i tirsdags behandlet sagen, som via økonomiudvalget skal videre til kommunalbestyrelsen.

Indsigelserne mod byggeriet, der er i op til fem etager, er ikke blevet imødekommet i det forslag, som administrationen har sendt frem til politisk behandling, bortset fra et par mindre forhold.

Medlemmerne af klima- og miljøudvalget har dog tiltøjet et par ønsker i indstillingen til den videre behandling. Det ene handler om, at der skal placeres cykelparkering foran opgangen.

Ønske om støjværn Det andet handler om, at der skal etableres støjværn på tagterrasserne.

- På skitserne ser det ud, som om der et gelænder på 90-110 centimeter. Vi ønsker, at der kommer et gennemsigtigt hegn på måske to til to og en halv meter. Vi ved, at de unge mennesker fester, og det skal de have lov til. Men det skulle ikke gerne være sådan, at vi får klager over det, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

På det virtuelle borgermøde sagde en af deltagerne, at »Tagterrasserne bliver de nye samtalekøkkener, og der bliver masser af larm«. I et fælles høringssvar fra flere foreninger i området berøres frygten for støj fra terrasser og fællesarealer også.

Administrationen har til den del bemærket, at spørgsmålet er, om støjgenerne kan forventes at være værre, end støjgenerne fra tagterrasserne på Jernstøberigrunden. Det er en afvejning af muligheden for at skabe gode rammer for det velfungerende studieboligliv, som vil tiltrække ressourcestærke unge, set i forhold til at lukke ned for et potentiale, fordi man er bange for de kommende beboeres evne til at tilpasse sig, skriver administrationen.

Derfor foreslås muligheden for tagterrasser bibeholdt. Men altså nu med et ønske fra klima- og miljøudvalget om støjværn på tagterrasserne.

Højden bliver præciseret Der er kommet seks høringssvar til lokalplanforslaget. Et af dem er underskrevet af 18 beboere i Lundestrædet og Lundemarken.

De er bekymrede over, at nybyggeriet vil tage det lys­indfald, som beboerne har i morgentimerne, ligesom den øgede trafik bekymrer. Det er ikke noget, der fører til ændringer i lokalplanen.

Et andet af høringssvarene har ført til, at det i lokalplanens tekst er præciseret, at den maksimale bygningshøjde er 15,8 meter, eksklusiv tekniske installationer. Disse må have en maksimal højde på 1,8 meter.

Forslag: Skrinlæg projektet Andre forslag er ikke blevet imødekommet. Det drejer sig blandt andet om ønsker om at få nedsat etagehøjden mod Konsul Beÿers Allé og at fremrykke byggeriet mod nordvest og placere parkeringsarealet mod Konsul Beÿers Allé.

Forslag om at flytte udkørslen fra Konsul Beÿers Allé til Lundemarksvej og at begrænse antallet af boliger til det minimale er heller ikke imødekommet. Et forslag om helt at skrinlægge projektet bliver heller ikke fulgt. Det samme gælder forslag om sadeltag på taget af femte etage.

Et forslag om at etablere pudebump på Lundemarksvej for at få ledt noget af trafikken til Skagerakvej ligger uden for lokalplanarbejdet og er videresendt til vejmyndigheden.

Bag projektet med ungdomsboligerne står Dansk Arealudvikling fra Aarhus.