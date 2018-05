Ønske om mere indflydelse i svinesager

Holbæk Kommune efterlyser i et brev til Folketingets miljø- og fødevareudvalg, at kommunerne får en højere grad af indflydelse på afgørelserne i sager om udvidelser af husdyrbrug. I praksis handler det i kommunen om svinebrug.

Holbæk - 19. maj 2018 kl. 20:13 Af Kaj Ove Jensen

Den øverste politiske ledelse i Holbæk Kommune er så frustreret over, hvad de opfatter som manglende politisk råderum i forhold til udvidelse af husdyrbrug, at de har skrevet et brev til Folketingets miljø- og fødevareudvalg, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

I brevet hedder det blandt andet, at: »Det synes svært i den nuværende regulering at tage yderligere hensyn til omgivelserne, herunder transportbelastning og andre miljøgener som lugt, støj og møg«.

I brevet omtales det, at det handler om husdyrbrugloven. Det er i praksis udvidelse af svinebrug, der har givet anledning til problemer i Holbæk Kommune.

- Vi har skrevet brevet, fordi vi generelt gerne vil have fokus på, at vi som kommune gerne vil have en større værktøjskasse, som vi kan benytte over for de landmænd, der gang på gang går til stregen. Og indimellem også over på den forkerte side, siger John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget samt 1. viceborgmester. Han har underskrevet brevet sammen med borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Der henvises i brevet også til, at Holbæk er en landkommune med mange driftige landmænd inde i en rivende udvikling, og at den ligeledes er en attraktiv bosætningskommune. Det er en udvikling, Holbæk Kommune finder meget positiv.

Men det nødvendiggør også en fokus på en balance mellem de erhvervsøkonomiske interesser for den enkelte landmand og borgernes mulighed for at føle sikkerhed for bevaring af de værdier, de er tiltrukket af, såsom frisk luft, fjordlandskab og natur, anføres det i brevet til Folketinget.

John Harpøth understreger, at brevet til Folketinget ikke er møntet på de udvidelser, der aktuelt ansøges om på Tuse Næs - sådan som det ellers kan opfattes i en omtale i dagbladet Information.

I brevet til Folketings-udvalget anbefaler Holbæk Kommune Folketinget at sikre en anden udvikling af husdyrbrugloven, hvor kommunen reelt kan medvirke til at værne om natur, miljø og landskabsværdier.

Folketingsudvalget har sendt henvendelsen fra Holbæk Kommune videre til ministeren på området. Den nytiltrådte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-­Jensen (V) har svaret, at han mener, der er en god balance mellem generelle kriterier og regler og konkrete vurderinger.

»Jeg er samtidig opmærksom på, om reglerne kan forbedres og udvikles, sådan at de løbende tilpasses de udfordringer og muligheder, som er forbundet med husdyrproduktion«, skriver ministeren.