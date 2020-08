Det er i lokalerne på førstesalen over Café Forsinket i den gamle stationsbygning i Jyderup, at der er planer om at indrette seks hotelværelser i tilknytning til cafeen.

Ønske om lille hotel i stationsbygning

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om at få sat gang i en ny planlægning, der vil gøre det muligt at anvende bygningen til hotel. Klima- og miljøudvalget behandlede tirsdag sagen, og det blev indstillet til økonomiudvalget, at der sættes gang i planlægningen.

- Det lyder fint at få noget potentiale i forhold til overnatning. Det vil nok vare noget tid, før der er styr på planerne om vandrerhjem og campingplads i byen, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

Bygningen ejes af Baagland Finans ApS, der ejes af den pensionerede radioforhandler Hans-Erik Baagland. Hans søn, Anders Baagland, fortæller, at det ikke er ejeren, men en lejer, der i givet fald skal føre ideen om et hotel ud i livet.

- Han er gået til os med planen om at leje lokalerne til hotelværelser, efter at LAG Midt-Nordvestsjælland flyttede ud i maj i år, forklarer Anders Baagland.

I den gamle stationsbygning er der foruden Café Forsinket to boliglejemål - et i stueetagen og et på førstesalen - ligesom Movia lejer sig ind med et frokoststue til buschaufførerne.