Øllets Dag med smagsprøver og musik

For fjerde år i træk inviterer Holbæk Byforum og Eriksens Vinhandel til Øllets Dag fredag og lørdag den 21. og 22. juni. Her vil der være forskellige leverandører af øl, der giver smagsprøver uden for vinhandlen. Øllets Dag er ifølge dr.dk egentlig den 1. september, men Holbæk Byforum besluttede for fire år siden at markere øllene en anden dag.

- Det plejer at være smadder hyggeligt. Det er et arrangement for ølentusiaster og feinschmeckere. Det er et lille arrangement, men når vi har målt på tilfredshed, så er holbækkerne rigtig glade for det, fortæller chef for Holbæk Byforum Fabiana Hartkorn Giraldi.

Smagsprøver og musik

Øllets Dag bliver markeret både fredag eftermiddag mellem klokken 14-18 og lørdag mellem 10-15, og begge dage vil der være mulighed for at få en snak med de forskellige leverandører og smage forskellige øl.

Lørdag vil der være jazzmusik ved saxofonist Sarah Elgeti og en pianist mellem klokken 11-14.

Dan Eriksen, ejer af Eriksens Vinhandel, vil også sørge for, at der er et udvalg af cider og alkoholfri øl.

- Vi prøver at spænde ret bredt i vores udvalg, så folk kan komme og smage øl fra store dele af verden, for eksempel Kina, Island og Tyskland. Nogle bryggerier laver chokolade stoutøl, og andre laver lækre sure øl, fortæller Dan Eriksen, der godt kan lide at kræse om sine kunder til Øllets Dag.

- Det er en hyggedag, hvor vi har mulighed for at give god service til vores kunder, og hvor de kan smage noget nyt, siger han.

Den 28. og 29. juni arrangerer de to parter også Vinens Dag.