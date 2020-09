Sagen mod fire mænd tiltalt for et groft overfald med blandt andet økser på tre teenagere i Havevang er endnu engang blevet udsat. Foto: Morten D. Christensen

Øksesag udsat for tredje gang: Tre Bandidos-rockere blev væk fra retten

Holbæk - 25. september 2020 kl. 12:05 Af Morten D. Christensen

Det blev så heller ikke i tredje forsøg, at den i forvejen stærkt forsinkede retssag mod fire mænd med tilknytning til Bandidos kunne komme fra start, som det ellers var planen fredag formiddag.

Da Retten i Holbæk klokken 9.36 tog hul på sagen, der blandt andet handler om et overfald med økser, hamre og bat på tre teenagere i Havevang i Holbæk for snart to år siden under bandekonflikten mellem Bandidos og Vang-gruppen, var kun én af de fire tiltalte mænd mødt frem i retten.

Den 28-årige var da også blevet fulgt af politiet hele vejen fra den fængselscelle, hvor han i øjeblikket sidder varetægtsfængslet sigtet for knivdrabet i juni på en 52-årig mand på Lindevej i Holbæk.

Men de tre andre tiltalte på 22, 28 og 31 år er alle på fri fod, og de indfandt sig altså ikke i retten af egen fri vilje.

Én for én spurgte retsformand Peter Ahleson forsvarerne for de tre mænd, om de vidste, hvor deres klienter var henne.

- Det ved jeg ikke, lød det nogenlunde enslydende tre gange i træk fra forsvarer-rækkerne i rettens største retssal.

Forkyndt eller ej? Spørgsmålet er naturligvis, om de tre tiltalte rent faktisk var klar over, at de var indkaldt til retten, og om den såkaldte forkyndelse af tiltalen over for dem er sket efter reglerne.

Det brugte retten lidt tid på at undersøge, og den umiddelbare konklusion fra retsformanden blev, at i hvert fald den 28-årige og den 31-årige så ud til have fået sagen lovligt forkyndt i henholdsvis august og juli i år.

Lidt mere tvivl var der om den 22-årige. Anklager Annette Ahm kunne fortælle, at politiet så sent som torsdag aften havde været på den adresse, som den 22-årige har registreret som sin folkeregisteradresse, hvor man havde forkyndt tiltalen over for en anden person på adressen. Det kan i nogle tilfælde gælde som lovlig forkyndelse.

Den pågældende adresse er i Industriparken i Jyderup og identisk med den adresse, hvor Bandidos' støttegruppe Cobra MC har holdt til, og hvor noget tyder på, at Bandidos nu holder til efter, at rockergruppen måtte fraflytte sit tidligere klubhus i Østerstræde i Holbæk.

Advokat Anders Rohde, der er forsvarer for den 22-årige, påpegede, at der normalt er en frist for forkyndelse for tiltalte på mindst fire dage før retssagen begynder.

- Det er helt nyt for mig, at der skulle være besluttet at nedsætte forkyndelsesvarslet. Anklageren ringede til mig for nogle dage siden for at sige, at sagen ikke var forkyndt for min klient. Men jeg blev ikke oplyst, at der var nedsat varsel. Og jeg har ikke fået nogen retsbog fra retten om, at det skulle være besluttet, sagde Anders Rohde i retten.

Anklager Annette Ahm kunne ikke med sikkerhed sige, at advokaten havde fået oplysningen om én dags forkyndelsesvarsel. Og da retsformanden efter sin korte granskning af sagens dokumenter heller ikke umiddelbart kunne se noget om et forkortet varsel til den 22-årige, konkluderede retten, at man ikke med sikkerhed kunne sige, at den tiltalte havde fået sagen lovligt forkyndt.

Kan skride til anholdelse Lovligheden af forkyndelserne har blandt andet en betydning i forhold til, at retten har mulighed for at udstede anholdelsesordrer på tiltalte og for den sags skyld også vidner, der udebliver fra retten trods en lovlig indkaldelse.

Det kom dog ikke på tale ved fredagens retsmøde, da anklager Annette Ahm afstod fra at kræve de tre anholdt med det samme.

- Jeg havde jo nok frygtet, at vi ville ende i den her situation, hvor de tiltalte er udeblevet. Men det er nok også illusorisk at tro, at det vil lykkes at finde dem og anholde dem til retsmødet i dag, pointerede hun.

Og dermed kunne retsformanden efter 46 minutter afblæse dagens retsmøde. Nu sker der tidligst noget i sagen igen ved det næste berammede retsmøde 12. oktober.

I mellemtiden skal anklager og forsvarere på rettens opfordring tale om, hvordan man sikrer, at sagen kan fortsætte.

Udsat to gange tidligere I forvejen har retssagen mod de fire Bandidos-rockere været udsat to gange. Første gang var i august sidste år, hvor sagen også blev udsat for førstedagen, da man ikke kunne gennemføre den på grund af usikkerhed om pålideligheden af teledata-oplysninger som bevismiddel.

Og i foråret var sagen så på ny berammet, men nåede aldrig at starte på grund af corona-nedlukningen.

Alle fire tiltalte i sagen var varetægtsfængslet i godt 10 måneder, indtil de alle blev løsladt på stedet, da sagen blev udsat i august sidste år.