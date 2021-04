7. oktober 2018 blev tre teenagere overfaldet af et større tæskehold bevæbnet med blandt andet økser, mens de ventede ved et busstoppested ved Havevang i Holbæk. Foto: Morten D. Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Økse-overfald på teenagere i 2018: Sagen er ikke slut endnu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Økse-overfald på teenagere i 2018: Sagen er ikke slut endnu

Holbæk - 24. april 2021 kl. 05:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der gik to et halvt år fra tre teenagere en søndag eftermiddag i oktober 2018 blev overfaldet ved et busstoppested i Havevang i Holbæk af en større gruppe personer, der slog løs på dem med bat, hamre og sågar økser, til tre mænd den 9. april i år blev dømt skyldige i at have været en del af tæskeholdet.

De tre dømte var alle på gerningstidspunktet tilknyttet Bandidos som supportere, og Retten i Holbæk nåede i sin afgørelse frem til, at økseoverfaldet skete som led i den daværende konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen, selv om de tre ofre ikke havde noget at gøre med de to stridende grupperinger.

Dermed fik anklagemyndigheden medhold i, at overfaldet falder ind under straffelovens paragraf 81a - bandeparagraffen - der åbner for fordobling af straffen samt tildeling af et opholdsforbud i bestemte områder til de dømte.

Mindst én har anket Fredag udløb ankefristen så, og det står klart, at den i forvejen langvarige retssag endnu ikke er slut. I hvert fald har mindst én af de tre dømte valgt at anke sin dom til Østre Landsret.

Advokat Martin Cumberland oplyser til dagbladet Nordvestnyt lørdag, at hans klient anker for at blive frifundet eller alternativt få en mildere straf.

Retten i Holbæk idømte 32-årige Jacob Jabszor Bitch Larsen to års fængsel primært for økseoverfaldet, som han under hele sagen har nægtet at have deltaget i.

Samtidig fik Larsen et fireårigt opholdsforbud i Vangkvarteret og Ladegårdsparken i Holbæk samt på 13 adresser rundt omkring i landet med tilknytning til Bandidos, blandt andet rockernes lokale klubhus på Industriparken i Jyderup.

- Vi er ikke voldsomt imponerede over byrettens bedømmelse af beviserne. Det gælder også afgørelsen om at bruge paragraf 81a (bandeparagraffen, red.). Derfor anker vi, siger Martin Cumberland.

Fredag først på eftermiddagen oplyste anklager Annette Ahm, at hun havde modtaget anke fra én af de dømte. På det tidspunkt var fristen endnu ikke udløbet.

Anklageren ønskede dog ikke at oplyse hvem af de tre dømte, anken kom fra. Det er derfor uklart, om anken var fra den 32-årige eller fra én af de to andre dømte.

Nordvestnyt har forsøgt at få forsvarerne for de to andre dømte til at oplyse, om man anker eller affinder sig med deres respektive domme, men de er ikke vendt tilbage på avisens henvendelse.

Gammel reststraf udløst Ligesom den 32-årige blev også 29-årige Marco Steppat Hansen idømt to års fængsel primært for overfaldet i Havevang.

23-årige Sean Reinholdt Mangor Jensen fik en samlet straf på tre år og ni måneders fængsel. Et år og fire måneder af straffen var dog noget han havde stående på kontoen fra afsoningen af en tidligere dom, som han var blevet prøveløsladt fra.

Men da Havevang-overfaldet, som han blev kendt skyldig i, skete i prøvetiden af den gamle dom, kom reststraffen altså nu til udbetaling ved kasse ét.

Samtidig talte det straffen til den 23-årige op, at han allerede tidligere er dømt for vold.

Til gengæld slap han for opholdsforbud, fordi retten tog hensyn til, at han er gået i et officielt exit-program for at komme ud af rockermiljøet.

Frifindelser Både den 23-årige og 29-årige blev frifundet for grov vold mod en dengang 18-årig mand med tilknytning til Vang-gruppen, som også i oktober 2018 blev opsøgt og overfaldet på sin bopæl i Nykøbing.

Retten frikendte også en 28-årig mand, der alene var tiltalt for økse-overfaldet, fordi der ikke var tilstrækkelige beviser for at sige, at han deltog i tæskeholdet.

Det er statsadvokaten, der afgør om anklagemyndigheden vil anke en byretsdom til landsretten. Det var fredag uklart, om det er sket i denne sag, men anklager Annette Ahm oplyser, at den lokale anklagemyndighed i Midt- og Vestsjællands Politi i hvert fald ikke har indstillet til statsadvokaten, at sagen skulle ankes.

Når én af de dømte nu selv har anket, får anklagemyndigheden dog 14 dage til at overveje, om man alligevel vil anke hele eller dele af dommen i forhold til den pågældende. Også selv om anklagemyndigheden i første omgang skulle have undladt at anke.