Holbækhus har de seneste år været midlertidig bolig for flygtninge. Foto: Agner Ahm. Foto: Agner Ahm

Økonomien udfordrer genhusning af flygtninge

Holbæk - 21. september 2021 kl. 18:45 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Siden 2016 har Holbækhus fungeret som midlertidig bolig for flygtninge. Men det er snart et afsluttet kapitel. Bygningen er nemlig sat til salg, og derfor skal de 41 flygtninge, som stadig bor i Holbækhus, genhuses i den kommende tid.

Men der er flere forhold at tage hensyn til i processen, fortæller Claus Mercebach, som er leder af Ydelsesservice i Holbæk Kommune.

For eksempel er det vigtigt, at de tilbageværende flygtninge ikke bliver flyttet for hurtigt, siden det ville medføre, at Holbækhus måtte undvære lejeindtægterne frem til salget.

- Vi arbejder som udgangspunkt med at finde permanente løsninger, men det er en proces, for huset er ikke solgt endnu, udtaler Claus Mercebach.

Ønsker fast bolig Når Claus Mercebach nævner permanente løsninger betyder det, at de afdelinger, som samarbejder om at genhuse de berørte flygtninge, forsøger at finde faste boliger frem for midlertidige. Det er også et ønske, som beboerne selv har givet udtryk for under de dialogmøder, der løbende er blevet holdt om situationen.

Men at finde permanente boliger til 41 mennesker er nemmere sagt end gjort, når økonomien er en udfordring.

For det skal også være muligt at betale husleje i de nye boliger, og for flygtninge på overgangsydelse, der for enlige uden børn er på 6.219 kroner før skat, kan det være en udfordring.

Derfor kan det også være nødvendigt at tænke kreativt, hvis ønsket om en fast bolig skal indfries.

Det betyder også, at flere muligheder bliver diskuteret. Blandt andet, om det er muligt at finde permanente og billige bofællesskaber, der er til at betale for de enlige flygtninge.