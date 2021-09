Maria Bojsen og hendes økologiske grise byder indenfor på gården Birthesminde søndag den 5. september fra kl. 10-14. PR-foto.

Økologisk gård præsenterer det søde griseliv

Holbæk - 03. september 2021 kl. 18:39 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Søndag den 5. september kan du finde ud af, om glade grise virkelig har krølle på halen. Det kan du, når den økologiske gård Birthesminde inviterer til »Sofari« fra klokken 10 til 14 på Tempelvej 14 i Vipperød.

Til Sofari er det muligt at komme helt tæt på gårdens dyr, og se, hvordan et økologisk griseliv ser ud.

Men der bliver også andet at underholde sig med. Pilefletteren Mie Bendixen sælger blandt andet sine kurve og fuglehuse, og for børnene er der mulighed for at spendere lommepengene på et lille loppemarked. Børnene kan desuden få Sofari-tatoveringer og pixibogen Sonja på Sofari med hjem.

Fordi grisene er økologiske, tilbringer de ikke al deres tid i en indelukket stald.

I stedet får de lov til at boltre sig på marken og i skoven, hvor de kan hygge sig med at grave i jorden med deres tryner eller køle sig ned med et mudderbad.

Økologiske grise er, med andre ord, svine-heldige. Men selvom de skal have det godt, mens de lever, bliver grisene i sidste ende opfostret til at ende på spisebordet.

Og til Sofari bliver der bestemt ikke lagt skjul på grisenes endelige destination.

Der bliver nemlig solgt varme grillpølser til de sultne maver, og for dem, som gerne vil blive bedre til at udnytte hele grisen, er der mulighed for at deltage i madlavningsworkshoppen »Ude med snuden.«

Desuden kan der købes pølser, charcuteri og andet kød med hjem fra Birthesmindes gårdbutik, efter de besøgende har lært en masse om kødets herkomst.

Maria Bojsen, som er griseavler på Birthesminde, har en stor passion for både miljø og dyrevelfærd.

Derfor har hun også valgt at åbne dørene for offentligheden. Hun tror nemlig på, at det er vigtigt at vise, hvordan det økologiske svineopdræt ser ud, hvis forbrugerne skal overtales til at tage mere bæredygtige valg.

- Vi tror på, at det er forbrugeren der bestemmer, hvilket kød der skal produceres i fremtiden, og vi vil rigtig gerne have, at folk vælger nogle gode løsninger, når det kommer til kød. Løsninger, hvor både dyrevelfærd og klima er medtænkt, fortæller Maria Bojsen.

På Birthesminde lever cirka 200 grise af racerne sortbroget dansk landrace og Mangalitza, som også bliver kaldet ungarsk uldgris på grund af sin tykke, krøllede pels.

Det er gratis at deltage i Sofari på Birthesminde.