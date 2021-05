Ilden havde godt fat i en del af Øffe?s Grillbar, og flammerne bredte sig til en stationsbygning. Branden opstod i et HFI relæ, og Øffe?s er ødelagt, mens det lykkedes Vestsjællands Brandvæsen at redde stationsbygningen. Foto: Skadestedsfotograf.dk ? Johnny D. Pedersen

Øffe's ødelagt af voldsom brand

Grillbaren Øffe's er delvist brændt ned efter en voldsom brand søndag morgen. Branden bredte sig til en stationsbygning via et tagudhæng, men det lykkedes Vestsjællands Brandvæsen at redde bygningen.