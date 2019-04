Se billedserie Et par hundrede Orøboere var mødt op i Orøhallen for at høre, hvad de tre regionspolitikere havde at sige om øens lægeordning.Foto: Palle Mogensen

Øboere uddelte tørre tæsk

17. april 2019
Af Palle Mogensen

Tre regionspolitikere stillede op til tørre tæsk på et borgermøde i Orøhallen tirsdag aften.

Det drejede sig om de to socialdemokrater, Nicolai Nicolaisen og Trine Birk Andersen samt DF'eren Jan Herskov.

Der var således ikke nogen af de tre, der kunne være i tvivl om, at de omkring 200 øboere, der var dukket op til borgermødet, var stærkt utilfredse med den lægeordning, som regionen har strikket sammen til dem.

Med udgangen af måneden stopper øens nuværende læge, Henrik Jepsen, og Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland har besluttet, at øboerne i stedet skal gå til læge hos Frans Ourø i Holbæk eller fem dage om ugen betjenes af en sygeplejerske på Orø, som superviseres fra Holbæk.

Og derudover vil en læge efter behov komme på hjemmebesøg.

Det er bestemt ikke en tilfredsstillende løsning, mente de fremmødte øboere.

- Det her rammer specielt de ældre og børnefamilierne. Nu skal de ud og trille rundt på landevejene for at komme til læge. Og nogen ender med at bruge det meste af dagen på lægebesøget, sagde Hanne Duelund.

Flere spurgte ind til den konkrete aftale med Frans Ourø, og hvor tit, der ville være hjemmebesøg fra en læge

- Det er en aftale, som vi stadigvæk er i gang med at forhandle. Derfor kan vi ikke her og nu sige, hvad den præcis kommer til at indebære, forklarede Nikolai Nikolaisen, der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen og selv bor på Orø.

Øboer Connie Rau mente, at det var ærgerligt, at hun og de øvrige Orøboere ikke kunne få et ordentlig svar.

Sammen med Lene Andersen havde hun været ude og samle underskrifter på Orø mod den nye lægeordning.

Det blev til 1100, som blev afleveret til Nicolai Nicolaisen, inden mødet gik i gang.

Politikerne talte også om en digital løsning, hvor den enkelte borger hjemme fra sin computer eller smartphone kan komme i kontakt med lægen.

Den løsning var øboerne dog ikke trygge ved. Men digitaliseringen slipper de ikke for, sagde Jan Herskov, der er medlem af Udvalget for de nære sundhedsvæsen.

- Den digitale løsning er kommet for at blive. Og mange er glade for den. Men vi sidder selvfølgelig ikke og siger, at jeres eneste kontakt med lægen bliver digital. Vi arbejder stadigvæk på at få læge til øen, sagde han.

En stor del af de fremmødte følte, at regionspolitikerne havde taget beslutningen om den nye lægeordning hen over hovedet på dem.

Nicolai Nicolaisen erkendte, at processen undervejs ikke havde været optimal, så fremadrettet så han da gerne, at der var tre til fire øboere, som ville sparre med ham.

Den var Orøboerne med på, så en lille håndfuld interesserede stillede op og er klar til at ideudvikle.

- Lad os nu se, om det ændrer noget, lød det dog fra en skeptisk øbo.