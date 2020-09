Den store færge følge Østre Færges sejlplan mellem Hammer Bakke og Orø. Den lille færge har hidtil ligget klar til hurtigt at sejle udrykningsambulancer og brandbiler over uanset tidspunktet. Det er slut fra den 1. oktober, fordi det ifølge Østre Færges ejer ikke er lykkedes ham at få en ønsket kontrakt med klare retningslinjer. Foto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen

Øboere mister 112-ambulancer

Holbæk - 28. september 2020 kl. 14:14 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Natten mellem onsdag og torsdag er det slut med akutsejlads via Østre Færge. Der er ikke længere en skipper klar til 112-ambulancer og brandbiler med den lille trækfærge døgnet rundt. Det er ikke lykkedes færgens ejer Michael Kousted at få opfyldt et ønske om en kontrakt om beredskabet med Region Sjælland.

Med få dages varsel har han derfor meddelt, at der ikke længere er en vagt og et beredskab. Officielt har beboerne på Orø ikke fået besked om de ændrede forhold for akutberedskabet fra Region Sjælland.

Det har i mange år været en ikke-nedskrevet aftale med amt og nu region, at den lille færge lå klar på alle tider af døgnet.

- Men der har længe været mistorståelser og problemer med kommunikationen med forkerte beskeder og manglende oplysninger. Det kan koste liv, og det vil jeg ikke lægge navn til, understreger Michael Kousted.

Ikke behov for nyt møde I januar begyndte han en dialog med Region Sjælland om en aftale med klare retningslinjer. Han har dokumenteret antal sejladser frem til nu. Det viste sig, at ingen af enhederne selv havde overblikket.

- Det er åbenbart ikke lykkedes at overbevise dem om behovet. Et møde den 24. september blev aflyst, og jeg fik af det nære sundhedsvæsenes direktør Trine Hedegaard Holgersen beskeden, at der ikke var behov for et nyt møde, for der var ikke behov for beredskabet. Man mener åbenbart, at det kan klares med lægehelikopteren og vores 112-akuthjælpere, konstaterer Michael Koustrup.

Orø Beboerforening beklager, øboerne således er taget som gidsler. Lægehelikopteren kan være en fin ordning, men flyver for eksempel ikke i tåget vejr. Der vil heller ikke som i dag være en ambulance til at køre en patient til helikopteren, beklager beboerforeningens formand Peter Bach Larsen.

Færgekontaktudvalget har kontaktet Region Sjællands formand Heino Knudsen (S) og Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) for at få politisk handling.

- Hidtil har det ikke kostet enhederne noget at blive sejlet over, og det handler i første omgang om en operativ kontrakt. Når den er på plads, kan vi diskutere betaling, bemærker Michael Kousted.

Nordvestnyt og sn.dk har kontaktet Region Sjælland for at få regionens side af sagen og følger op, så snart det lykkes.