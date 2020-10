Øboere er utrygge ved, at udrykningskøretøjer fra nu af skal sejles fra Holbæk til Orø. Ikke alle mener, at kortere køretid opvejer længere sejltid, og der er ingen ekstra færge at sætte ind. Det er der på Østre Færge, hvor sejltiden ved akutsejlads er fire minutter mod Orøfærgens 16 minutter. Foto: Mie Neel

Øboere er utrygge - længere sejltid for udrykningskøretøjer er et problem

Holbæk - 01. oktober 2020 kl. 06:06 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Hvad sker, hvis Orøfærgen er midt mellem Holbæk og Orø, og der kommer en alarm? Skal man fortsætte til Orø eller vende om for at hente ambulance eller brandbil i Holbæk, spørger Orø Beboerforenings formand Peter Bach Larsen.

Trods beredskabsparternes garantier, er øboere usikre på, om de får samme service og ikke stilles ringere, når udrykninger til Orø fremover foregår med Holbæk Kommunes Orøfærge.

Læs også: Beredskaberne dropper Østre Færge og sender udrykninger via Orøfærgen

På Facebook er der ikke ros for aftalen, som afløser en aftale med den private Østre Færge. En aftale, rederiejer Michael Kousted opsagde, da han følte, at han ikke kom videre med sit ønske om at en operativ kontrakt med beredskaberne.

Flere peger som Peter Bach Larsen på, at der kan gå lang tid for en ambulance at nå frem, fordi afstanden er længere, og der ikke som hos Østre Færge er en ekstrafærge.

Responstiden er uændret ifølge beredskabsparterne Men brandvæsenet, Region Sjælland med ansvar for ambulancer og lægevagt og politiet forsikrer, at øboerne får hjælp, når de har brug for det. Og der er glæde over, der hurtigt kom en ordning med Holbæk Kommune.

Lars Karlsen, beredskabsdirektør i Vestsjællands Brandvæsen forklarer, at da brandbiler kan rykke ud fra Holbæk, vil kort køretid opveje længere sejltid. Ligesom der er placeret en ekstra tankvogn på Orø, som fordobler kapaciteten hos øens brandberedskab.

I dagtimer fortsætter den normale praksis, at nærmest ledige ambulance dirigeres til Orø. Om natten sendes ambulancen fra Holbæk. Desuden undgås returkørsel, da de fleste patienter køres til sygehuset i Holbæk, oplyser Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland.

-Vi har været optaget af responstiden. Beregninger viser, at en ambulance kan være på Orø på cirka 20 minutter med Orøfærgen, med Østre Færge tager det med køretid 16 til 20 minutter, tilføjer han. Aftalen sikrer, at 112-akuthjælperne ikke lades alene, og ved livstruende tilfælde tilkaldes som altid en lægehelikopter, tilføjer han.

Aftalen gælder beredskabskørsel 24-7, og færgen overnatter i Holbæk. Betalingen skal nu aftales mellem alle parterne, oplyser Mads Young Christensen chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk.

Østre Færges ejer ærgrer sig Rederiejer Michael Kousted ærgrer sig og er ked af, det endte med den ny model.

- Men det var mit træk at opsige aftalen. Jeg har da tænkt over, om jeg skulle have valgt at affinde mig med ikke at få en kontrakt. Men jeg følte og føler mig dårligt behandlet, siger han.

Planen er at sælge eller hugge ekstrafærgen op, når den ikke skal bruges.