Øboer får romanerne tilbage

Holbæk - 19. maj 2021 kl. 17:59

I tidernes morgen - eller deromkring - hed det Orø Sognebogsamling. Senere blev det et bibliotek i forskellige udgaver. Og nu får øens samling af romaner til voksne snart et nyt hjemsted: En bogcafé i forsamlingshuset, som åbner den 31. maj.

Bogcafeen skal drives af fire frivillige. Det er Ester Lauersen, Connie Rasmussen, Anne Hansen og Mai-Britt Just.

Mai-Britt Just er tidligere skoleleder på øen. Hun er også uddannet som skolebibliotekar, og hun har haft samlingen af skønlitteratur i hænderne i mange år.

Den oprindelige Orø Sognebogsamling holdt faktisk til i forsamlingshuset i 1980'erne. Så når bogcafeen åbner sidst i denne måned, vender bøgerne altså hjem til forsamlingshuset.

Her vil de fire frivillige holde åbent hver mandag klokken 15-17. Men tanken er, at bogsamlingen er tilgængelig for alle øens beboere når som helst, hvor forsamlingshuset er åbent.

Lige nu arbejdes der på at udvide konceptet for forsamlingshuset, så det får karakter af både forsamlingshus og kulturhus i bred forstand. Dermed vil der være åbent oftere, end der er i dag.

Syv reoler med bøger Den kommende bogcafés udbud af skønlitteratur er anseligt.

De frivillige har ganske vist ikke talt alle bøgerne. Men der er syv reoler fra gulv til loft, så der er noget for næsten enhver smag, fortæller Mai-Britt Just efter, at de fire frivillige tidligere på ugen fik de sidste bøger sat på plads.

Biblioteket flyttede i 1999 ind i en ny tilbygning til skolen, og Orøs eget bibliotek var i de følgende år både skolebibliotek og en filial af Holbæk Bibliotek.

Senere var det reelt skolen alene, som betalte for driften af biblioteket.

I 2012 kom der endnu en sparerunde, hvor pengene til bemanding røg sig en tur.

Men på Orø giver man ikke op:

- Så opfandt vi Frivillighedsbiblioteket, hvor der alene var frivillige, som sørgede for at betjene voksne lånere. Økonomisk klarede vi os med blandt andet donationer, forklarer Mai-Britt Just.

Skole med vokseværk

Sidste år i august blev voksenlitteraturen så hjemløs.

Baggrunden var helt igennem positiv: Befolkningstallet på Orø vokser, og det gør børnetallet også. Skolen havde simpelt hen brug for mere plads.

Siden da har de frivillige bog-entusiaster ledt efter et andet hjemsted. Og det har de altså nu fundet i forsamlingshuset.

- Vi glæder os meget til at kunne byde på en bog, en snak og en kop kaffe og kage, siger Mai-Britt Just.

Nu som før er lånesystemet uformelt. Man låner en bog, og så forventer de frivillige, at bogen kommer retur, når den er læst.

Bogsamlingen omfatter kun skønlitteratur for voksne. Børnebøgerne findes fremdeles på skolen, som også ligger inde med fagbøgerne, som jo kan være relevante i undervisningen.