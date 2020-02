Se billedserie Der er ikke længere nogen udvej for familien Quistgaard, som ved to retsinstanser er dømt til at rive ø-sommerhuset ned. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Ø-sommerhusejere giver op efter nyt nederlag

Holbæk - 04. februar 2020 kl. 11:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omtrent 66 år fik et lille sommerhus lov til at stå på øen Rønnen i Holbæk Fjord, men inden længe er det slut.

De to nuværende ejere af både øen og sommerhuset, Bjarne Quistgaard og Per Quistgaard Klerke, der er henholdsvis søn og barnebarn af den oprindelige ejer fra 1954, vil ikke længere kæmpe for at beholde sommerhuset, som myndighederne har dømt til nedrivning, fordi det er bygget i strid med strandbeskyttelseslinjen.

Senest stadfæstede Østre Landsret mandag dommen fra Retten i Holbæk, som i juni sidste år sagde god for Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fra 2017 om, at huset med tilhørende gæstehuse skal fjernes.

De to ejere vil ikke forsøge at få sagen indbragt for Højesteret, fortæller de til dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

- Vi har hverken kræfter eller økonomi til at gøre mere. Ifølge det oprindelige afslag på dispensation skulle huset være revet ned 1. januar 2016, og nu skriver vi 2020. Vi har haft kræfter til at kæmpe det sidste stykke tid i landsretten, men nu må vi se i øjnene, at det er slut, siger Per Quistgaard Klerke med henvisning til, at Naturstyrelsen (i dag Kystdirektoratet) i 2015 gav det første afslag på dispensation efter, at familien i både 1975 og 1995 havde fået 20 års dispensation.

Endnu ingen frist for nedrivning

Ifølge Bjarne Quistgaard har Østre Landsret ikke sat en frist for, hvornår sommerhuset skal være væk. Det afgør den relevante myndighed, og de to ejere håber nu på, at de får nogle måneder til at fjerne huset.

- Det handler jo også om at tage hensyn til de skalleslugere, der lever under huset, så vi ikke bare fjerner det i deres yngletid, siger Per Quistgaard Klerke.

Ejerne har endnu ikke noget bud på, hvordan de skal få huset transporteret væk fra øen, men Bjarne Quistgaard mener, at den letteste løsning kan blive at brænde det ned, selv om det vil gøre ondt.

De to familiemedlemmer overvejer at sælge øen, hvis der skulle vise sig en interesseret køber.

Spildt krudt Per Quistgaard Klerke sidder nu tilbage med en følelse af, at det har været nytteløst at kæmpe for forlængelse af den dispensation, som familien nåede at få gennem 40 år til sommerhuset, der fra begyndelsen har været ulovligt opført.

- På en måde er det spildt krudt. Ingen myndigheder har været til at hugge eller stikke i, og jeg har en fornemmelse af, at det har været afgjort fra starten, og at man ikke har været interesseret i dialog og ønsket at lytte til de mennesker, der kender øen og den natur, siger Per Quistgaard Klerke til dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

