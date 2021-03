Færge-sejladsen tæller ikke med i responstiden for Orø og de andre øer i regionen.

Ø-responstid er eksklusiv færge

Kigger man igennem listen over responstider i Holbæk Kommune, er der et enkelt sted, hvor respons-tiden er påfaldende lav. For ifølge opgørelsen er responstiden på Orø en af de korteste i kommunen - i gennemsnit syv minutter og 57 sekunder.