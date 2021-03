Ø får nye billige boliger

Seks nye almennyttige boliger er efter alt at dømme på vej på Orø. Et enigt økonomiudvalg indstiller, at Holbæk Kommunalbestyrelse godkender projektet på onsdag den 17. marts. Mange orøboere har længe efterlyst flere lejeboliger på øen, men det er svært for boligselskaberne at få økonomi i mindre byggerier. Der skal simpelt hen mange boliger til for at holde byggeprisen - og dermed huslejen - nede på et niveau, hvor den er til at betale.