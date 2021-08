En heldig nordvestsjællænder vinder knap 150.000 kr. for en Oddset-indsats på 50 kr. via Oddset-app'en.

Oddset-spiller scorede stor gevinst med vild kupon

Holbæk - 23. august 2021 kl. 12:11 Af Allan Rasmussen

Sejre til Tottenham og Chelsea var medvirkende til, at 30-årig Oddset-spiller fra Nordvestsjælland fik ganget sin 50'er med næsten 3.000.

Det fortæller Danske Spil i en pressemeddelelse.

Spilleren må have krydset alt, hvad der kan krydses, for, at hverken Tottenham eller Wolves scorede flere mål i de to Premier League-klubbers opgør søndag.

Og for, at der heller ikke blev scoret flere mål i Chelseas sejr over Arsenal, hvor førstnævnte ellers havde rigeligt med muligheder for at gøre sejren endnu større.

For Tottenhams sejr på et mål og Chelseas 2-0-sejr over Arsenal, hvor der samtidig ikke måtte blive scoret mere end to mål, var medvirkende til, at Oddset-spilleren vandt intet mindre end 147.480 kr. for sit indskud på 50 kr.

Pengene blev sat på en kupon med 15 kampe, hvor de to førnævnte havde det højeste odds med henholdsvis odds 4 og 3,80. De 13 andre væddemål var sat på både tennis- og fodboldkampe og lå mellem odds 1,13 og 1,78, så det samlede odds løb op i hele 2.949,60.

Når man ganger det med 50 kr., bliver gevinsten 147.480 kr.

Det er en højst usædvanlig bedrift af Oddset-spilleren fra Nordvestsjælland, der havde spillet med via Danske Spil-app'en. Det understreger Peter Emmike Rasmussen, der er oddssætter i Danske Spil og har været det i 23 år.

-Det er en virkelig, virkelig flot kupon. Det er meget sjældent, at en kupon med 15 kampe går hjem, og især når flere af kampene ligger omkring odds 4, siger oddssætteren.