I dag laver observatoriet allerede arrangementer med bl.a. andet raketaffyringer for børn. Fra marts næste år kobles der flere aktiviteter på. Foto: Mie Neel

Observatorium på hjul skal begejstre SFO-børn

Holbæk - 27. marts 2021 kl. 17:10 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Fra marts næste år begynder et nyt samarbejde - Science i SFO'en - mellem Brorfelde Observatorium og Holbæk Kommunes 18 SFO'er.

Observatoriet vil besøge de forskellige SFO'er fire gange om året og give børnene en oplevelse, som kan være med til at øge deres interesse for de naturvidenskabelige fag som for eksempel biologi, geologi og astronomi.

Brorfelde Observatorium har tidligere deltaget ved blandt andet byfester, markeder og lignende med små aktiviteter for børn.

Blandt andet raketaffyring ved brug af trykluft.

- Det er nogle af disse aktiviteter, vi nu vil afvikle mere systematisk, lyder det fra Julie Bouchet, der er leder af Brorfelde Observatorium.

Observatoriet har i dag en lille varebil, som hidtil er blevet brugt i forbindelse med de »rullende« aktiviteter.

Men når Science i SFO'en rulles i gang i marts næste år, kræver det en bil med mere kapacitet.

- Om det bliver et mobile home eller en lille lastbil, vi anskaffer os, er endnu uvist, forklarer Julie Bouchet.

Men det står klart, at køretøjet skal pyntes op og males, så ingen er i tvivl om, at nu kommer det rullende observatorium.

- Det kunne da være sjovt at vi kunne vække samme begejstring hos børnene, som når Hjem-IS bilen kommer, fortæller hun.

I løbet af efteråret vil hun invitere SFO'erne til en nærmere snak om projektet.

- Det er vores intention, at SFO'erne ikke skal bruge en masse af deres kostbare tid på det her, men vi vil selvfølgelig gerne have deres indput i planlægningsarbejdet, fortæller hun.

4,5 millioner fra fond Villum Fonden har givet 4,5 millioner kroner til projektet.

Villum Fonden er en almennyttig fond, som støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

Villum Fonden blev stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen, som blandt andet var grundlægger af Velux A/S.

Hos Udvalget for børn og skole i Holbæk Kommune er der begejstring for det nye tiltag.

- Vi glæder os til et endnu tættere samarbejde mellem observatoriet og skolefritids-ordningerne i Holbæk Kommune. Jeg har den klare forhåbning om, at projektet vil betyde, at mange børn i Holbæk Kommunes SFO'er kommer endnu tættere på den natur, der er omkring dem. Vi er spændte på at se effekten af det, foræller udvalgsformand Susanne Utoft (S) i en pressemeddelelse.