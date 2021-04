Se billedserie Nicole Lundvig (ved kikkerten) og Villads Lauritsen (i midten) har været i erhvervspraktik på Brorfelde Observatorium og fik mulighed for at være med ved genåbningen lørdag. Her studerer de solen og solpletter sammen med biolog og guide Patrick McLaughlin. Foto: Morten D. Christensen

Observatoriet slog dørene op efter nedlukning: Dejlig at være i gang igen

Holbæk - 24. april 2021 kl. 18:26 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Gåturen mellem kuplerne i Brorfeldes bakker har end ikke corona kunnet spolere, men corona-nedlukningen ramte til gengæld observatoriets mulighed for at lukke gæster ind i oplevelsescentret, der til stadighed er under udvikling.

Lørdag kunne Brorfelde Observatorium så endelig slå dørene op til de historiske bygninger og invitere besøgende indenfor.

Det præcise antal gæster på den første (gen)åbningsdag var ikke helt kendt, da sn.dk lagde vejen forbi lørdag først på eftermiddagen, men det har formentligt ligget omkring 20-25.

Relativt moderat, men glæden over igen at kunne gå på opdagelse var stor hos både gæster og medarbejdere.

Tilfældigt besøg Parret Kim Brodersen og Iben Falgren fra København var på »kærestetur« i området i weekenden og benyttede lejligheden til at besøge det gamle observatorium.

- Det er lidt tilfældigt, at det blev her og til genåbningen. Vi vil gerne opleve noget her i området, og så læste jeg om stedet her. Det er et fantastisk sted, og helt sikkert et sted, vi vil komme tilbage til med vores børn, konstaterede Kim Brodersen.

Ingen af de to ser noget problem i, at adgangskravet for at besøge steder som Brorfelde Observatorium - de indendørs dele - er et coronapas - altså enten vaccination, negativ og højst 72 timer gammel test eller at man har været konstateret smittet inden for de seneste seks måneder.

Der er ingen krav, hvis man bare vil gå en tur i bakkerne og nyde en af Sjællands bedste udsigter.

Dejligt at være i gang igen Også Patrick McLaughlin var glad for at være tilbage i Brorfelde. Han er deltidsansat biolog og guide på oplevelsescentret, og han har set frem til at kunne genoptage arbejdet med at formidle ikke bare astronomi, men også geologi og biologi, som også er en del af pakken på Brorfelde Observatorium.

- Det er rigtigt dejligt, at vi nu kan komme i gang igen, sagde han.

Lørdag var han og en anden kollega klar til at vise rundt på bestemte klokkeslæt, og ved en af rundvisningerne var der 12 gæster.

Sarah Sohl Eriksen, der er kommunikationsansvarlig på observatoriet, havde på forhånd ikke forventet et stort rykind på den første genåbningsdag, men også hun erklærede sig tilfreds.

- Det er fantastisk, at vi nu kan åbne igen, og jeg blev så glad, da jeg kom herud og kunne se en del biler på parkeringspladsen. Mange har gået ture her under nedlukningen og brugt vores audioguide, men med åbningen indendørs kan vi få noget mere formidling ud til gæsterne, pointerede Sarah Sohl Eriksen.

Nye tiltag på vej Nedlukningen har blandt andet været brugt til at arbejde videre med et projekt om et virtuelt observatorium med formidling via internettet. Det var allerede sat i gang, før coronaen gjorde den slags til en absolut nødvendighed, men projektet er ikke blevet mindre relevant siden.

Den personlige kontakt med gæsterne er dog selvsagt fortsat meget vigtig for oplevelsescentret i Brorfelde. Sarah Sohl Eriksen håber da også, at man vil få et stort rykind den kommende sommer, hvor mange formentligt også i år vil henlægge ferien til hjemlige himmelstrøg.

I sommerferien vil der være åbent dagligt, mens det lige nu er lørdage og søndag. Dertil kommer nogle aftenarrangementer, og især ser man på Brorfelde Observatorium frem til at holde ekstra åbent torsdag den 10. juni, hvor en delvis solformørkelse vil kunne opleves på vores breddegrader.

Sideløbende er man fortsat i gang med renoveringen og ombygningen af observatoriets gamle værkstedsbygning, der skal tjene som velkomstcenter med billetsalg, café og udstillingslokaler. Det ventes helt færdigt til efteråret.

