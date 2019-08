Se billedserie Det er blandt andet hovedbygningen i baggrunden, som Nyvang gerne vil have sat i stand. Hvis andelslandsbyen selv ejede bygningen, kunne der søges om tilskud hos fonde. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Nyvang vil overtage bygninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyvang vil overtage bygninger

Holbæk - 31. august 2019 kl. 15:06 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk har et stort ønske om at få mere råderet over både arealet, som stedet ligger på, og de tilhørende bygninger.

Det er Holbæk Kommune, som i dag ejer både areal og bygninger, og derfor har Nyvang spurgt kommunen, om andelslandsbyen kan få lov til at overtage ejerskabet

- Det handler først og fremmest om, at hvis vi ejer bygningerne, så får vi mulighed for at søge fondspenge i forbindelse med renoveringer, fortæller Carsten Andersen, der er formand for Nyvang.

Det er ikke sådan, at andelslandsbyen kan lægge et større millionbeløb på bordet, men man håber, at politikerne i kommunalbestyrelsen går med til at sælge for et symbolsk beløb.

Ligesom når kommunen har ladet en forening overtage et forsamlingshus.

I dag giver kommunen et tilskud til driften og vedligeholdelsen af Nyvang, og det bliver formentlig nødvendigt at sætte dette beløb op, hvis andelslandsbyen overtager areal og bygninger.

Nyvangs økonomi er således under pres i disse år.

- I forhold til det kommunale budget får et større tilskud ikke den store betydning. Men jeg synes også, at man skal kigge på den indsats, vi blandt andet gør for unge fra jobcentret. De kommer her og får tanket selvtilliden op, fortæller Carsten Andersen.

Nyvangs ønske om at overtage areal og bygninger bliver umiddelbart ikke skudt ned hos politikerne.

Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune er umiddelbart positiv overfor ideen, men i sidste ende er det kommunalbestyrelsen, der skal tage beslutningen.