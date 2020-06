Se billedserie De frivillige i Nyvang har stået for en stor del af slæbet med at gøre Nyvang klar til den nye sæson. Her er det den nye el-installationsbutik, som bliver gjort klar.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Nyvang slår dørene op i dag

Holbæk - 09. juni 2020

Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk slår i dag dørene op til den nye sæson.

Flere gange har åbningen været udskudt på grund af corona-krisen, men nu er det endelig blevet tid for både medarbejdere og de mange frivillige på stedet at byde gæsterne velkomne.

Egentlig kunne Nyvang være åbnet allerede den 1. juni, men ledelsen og bestyrelsen på Nyvang valgte at vente for at være helt klar til at tage imod gæsterne.

Og for gæsterne betyder corona-tiderne blandt andet, at der bliver forskellige restriktioner og lignende, der skal følges.

- Ved flere af vores huse er der sat skilte op om, hvor mange man må være indenfor af gangen. Og der vil være skilte rundt omkring som opfordrer til at holde afstand, fortæller Pernille Aabo, der står for salg og marketing i Nyvang.

Hun gør dog opmærksom på, at Nyvang breder sig over 44 hektar, så der er masser af plads - især udendørs.

- Så der er god mulighed for at finde en grøn plet at slå sig ned uden at komme for tæt på de andre. Det betyder, at personer i risikogruppen godt kan kommer her og være sammen med familien uden en forhøjet risiko for smitte, fortæller hun.

Målrettet indsats Pernille Aabo forklarer i øvrigt, at man i forbindelse med den nye sæson er begyndt at tænke lidt mere målrettet, når det handler om at få trukket nye gæster til.

- For eksempel vil vi gerne have nogle flere børnefamilier hertil. Der er stadigvæk mange, som ikke ved, at vi har masser at tilbyde til både børn og voksne. Og corona-krisen betyder formentlig, at flere danskere bliver i Danmark og holder ferie. Så det er blandt andet nogle af dem, vi gerne vil have fat på, fortæller Pernille Aabo.