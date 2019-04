Carsten Andersen håber, at Holbæk Kommunalbestyrelse vil hjælpe Andelslandsbyen Nyvang. Foto: Per Buurgaard Christensen

Nyvang presset: Beder kommune om millionlån

Holbæk - 03. april 2019 kl. 13:02 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med over 60.000 besøgende om året er Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk en særdeles attraktiv turistattraktion. Andelslandsbyen er dog i alvorlige økonomiske vanskeligheder, og ledelsen har derfor bedt Holbæk Kommune om et lån.

Andelslandsbyen har selv udarbejdet et udkast til et regnskab for 2018. Det viser et underskud på driften på 1.033.000 kroner og en negativ likviditet på godt 3,4 millioner kroner. I udkastet til 2018-regnskabet udtaler revisoren følgende:

»Denne situation tyder på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens mulighed for at fortsætte driften, hvorfor foreningen kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift«.

Ovenstående fremgår af dagsordenen til dagens møde i Holbæk Kommunes økonomiudvalg. Her skal politikerne netop beslutte, om de vil følge administrationens hovedindstilling, således at kommunen låner Nyvang tre millioner kroner, som foreningen har bedt om. Der er også en alternativ indstilling, hvor kommunen låner foreningen 1,3 millioner kroner.

Tilskud er faldet

Ifølge Carsten Andersen, som - ud over at være kommunalbestyrelsesmedlem

for Venstre - er bestyrelsesformand i Andelslandsbyen Nyvang, er der flere forklaringer på problemerne.

- Dybest set har vi brugt for mange penge i forhold til vores indtægter. Og det holder ikke i længden. Samtidig er vores tilskud fra kommunen faldet, hvilket vi godt har vidst, men det kan vi selvfølgelig også godt mærke, siger Carsten Andersen, som oplyser, at der heller ikke er blevet ansøgt de fonde, der skulle.

2018 var også præget af, at den tidligere direktør for Andelslandsbyen, Keld Grinder-Hansen, var ramt af sygdom i en længere periode. Han stoppede med udgangen af november på grund af dette.

To er afskediget

Andelslandsbyen er nu i gang med en økonomisk genopretningsplan.

- Vores problem er, at vi har været for længe om at sadle om. Det er vi til gengæld i fuld gang med nu. Og vi har fået en ny direktør, der går til den med krum hals. Og han har allerede lavet flere ting, så vi kan se, at vores økonomi nok skal komme på ret køl igen. Men vi har brug for en saltvandsindsprøjtning her og nu. Situationen er alvolig, men den er ikke håbløs, og publikum kommer ikke til at mærke noget, understreger bestyrelsesformanden, som fortæller, at han selvfølgelig er inhabil, når sagen ender i kommunalbestyrelsen.

Som et led i at få rettet op på økonomien har Nyvang blandt andet afskediget to medarbejdere.

