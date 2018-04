Nyvang vil gerne bevare det autentiske look, så derfor betyder det nye hegn også, at man bedre kan styre, hvor mange moderne køretøjer, der kører ind på oplevelsescentret. Foto: Peter Andersen

Nyvang presses af tyverier

Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk er nødt til fremover at lukke for al adgang til stedet udenfor den almindelige åbningstid.

Men det er slut nu.

- Det er med stor ærgrelse, at vi må lukke området udenfor åbningstiden, men vi fornemmer, at man i lokalsamfundet har stor forståelse for, at vi må passe godt på landsbyen, så vi kan bruge pengene på gode, tankevækkende oplevelser for gæsterne i stedet for til erstatning af stjålet isenkram, lyder det i en pressemeddelelse fra Nyvangs direktør, Keld Grinder-Hansen.