Bodil Kirk Sørensen i Nyvangs systue er en af de få frivillige, som har fået lov til at møde op i Nyvang. Sammen med et par kolleger gør hun dragter til de forskellige lav klar til den nye sæson.

Nyvang justerer sæsonplanerne

- Vi har kunnet konstatere, at optoget ikke umiddelbart betød, at folk inde i byen efterfølgende tog ud i Nyvang. Derfor har vi besluttet først at gennemføre optoget hen over sommeren, når der er turister i byen, fortæller Nyvangs direktør, Frits Thorarinsson.

Når Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk igen slår dørene op - efter planen den 20. april - kommer det ikke til at foregå med det sædvanlige optog gennem Holbæk by. Dette bliver i stedet skubbet til senere på sæsonen.

