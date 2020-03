Se billedserie Holbæk-apoteker Jens Ole Jakobsen - glæder sig til at pakke det gamle lollandske apotek ud og indrette apotek i Andelslandsbyen Nyvang. Her er han fotograferet på Holbæk Elefant Apotek med et par gamle apoteker-krukker, dels til salicylsyre, dels til stjerneanis. Foto: Claus Sørensen.

Nyvang får sit eget apotek

Holbæk - 08. marts 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk-apoteker Jens Ole Jakobsen nu til april går på pension, kaster han sig over en opgave, han glæder sig meget til. Han pakker et gammelt lollandsk apotek, der har ligget på lager i mange årtier, ud. Det åbner i andelslandsbyen i Holbæk i april næste år.

Pille- og medicin­fremstilling foregik i gamle dage på de lokale apoteker, og hvordan det gik for sig, kan man opleve på nært hold og selv være med til, når Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk får sit eget apotek.

Apoteket åbner i april næste år.

Nyvang-apotekets gæster vil også kunne få piller langet over disken - men må nok regne med, at de piller, de får i håndkøb her, godt kan være lakridspastiller.

Det bliver Holbæk-apoteker Jens Ole Jakobsen, 63 år, der kommer til at stå i spidsen for opgaven at indrette apoteket i tæt samarbejde med lederen af Dansk Farmacihistorisk Samling i Hillerød, Mette Cathrine Jensen, som er farmakonom og cand. mag. i historie.

Apotekeren, som netop har solgt Holbæk Elefant Apotek og går på pension nu til april, glæder sig. Med entusiasme og faglig viden vil han sørge for, at det bliver et nyt trækplaster i Andelslandsbyen.

Det apotek, der indrettes i Nyvang, er et gammelt lollandsk landapotek oprettet i 1842 i en gammel stråtækt gård. Inventaret har ligget pakket ned i en lagerhal på Fyn siden 1985.

- I år åbner vi andelslandsbyen den 25. april med et sygehus med fire værelser som en af årets store nyheder. I forlængelse af sygehuset - i den gamle kostald - kommer apoteket så næste år, og det bliver lige så stort som sygehuset, fortæller Nyvangs direktør, Frits Thorarinsson: - Det bliver rigtig lækkert. Vi glæder os.

Det gør Mette Katrine Jensen også. Hun er begejstret for, at man vil kunne gå ind i en gammel vognport og derfra til en ene side ind på sygehuset og til den anden ind på apoteket.

- Inventaret kommer fra Vesterborg Apotek på Lolland og stammer fra dengang i 1904, da apoteket blev nyindrettet, fortæller Mette Katrine Jensen: - I marts 1985 blev apoteket nedlagt og bevillingen flyttet til et nyt apotek, Højreby Hjorte Apotek i Søllested. Det blev navngivet sådan, fordi Vesterborg Apotek havde en hjort som symbol.

Inventaret blev i sin tid doneret til Dansk Farmacihistorisk Fond og har ligget og ventet på at komme frem i lyset et egnet sted. Også tabletmaskinerne, der stadig virker.

Hvad apoteket i andelslandsbyen kommer til at hedde, når det nu genopføres, det er endnu ikke afgjort. Mette Katrine Jensen forestiller sig, at det bliver Nyvang Apotek.

Apoteket bliver på godt 100 kvadratmeter og kommer til at bestå af seks lokaler.

- Man træder ind i apoteket med skranke og receptur, og der vil desuden blive indrettet laboratorium, tablet­laboratorium, opbevaringsrum, forsendelses- og pakkerum og defektur, fortæller Jens Ole Jakobsen.