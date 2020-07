Oplevelsescenter Nyvang henvender sig specielt til børnefamilierne. Her er der plads til, at børnene kan tumle rundt, mens de voksne besøger butikkerne.

Nyvang er ved at være kendt uden for Holbæk

- Hos os er der plads til, at børnene kan løbe og lege. Og fordi der er så god plads udendørs, så kan man også komme, selv om man er nervøs for coronaen. Det er altid muligt at finde et sted, hvor man kan sidde for sig selv, fortæller Nyvangs direktør, Frits Thorarinsson.