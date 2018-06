Nyt wellnesscenter i Jyderup

- Jeg giver også ansigtsbehandlinger, retter bryn og lægger makeup, så det vil være oplagt at komme forbi og få »hele turen« inden man eksempelvis skal til fest. Venindepar, mor/datter, kærester eller søskende er også velkomne til at komme herind sammen. Så kan de starte i vores fiskespa, der har plads til to personer og fortsætte i hver deres ende af lokalet, med skønhedspleje og /eller den dybdegående massage, som min mand, Mamadu, er uddannet til at give. Han har arbejdet som massør 12 år, siger hun, da avisen besøger wellnesscentret en tidlig formiddag.

Vi besluttede at byen ikke var det rigtige sted for vores børn at vokse op i. Vi ønsker at give dem mulighed for at vokse op i gode, rolige og naturskønne omgivelser, så de kan blive harmoniske mennesker. Vi kunne simpelthen fornemme at tiden var inde til at rykke helt væk, ud af København - ud på landet - og det er vi glade for at have valgt, siger Milanka på parrets vegne.