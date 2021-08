Nyt ungehus, kunstgræs og snedige skraldespande

Se billedserie Undløse Boldklubs formand, Jimmi Vaarskov, kan glæde sig over, at der er fire millioner på vej til en kunstgræsbane.

Holbæk - 24. august 2021 kl. 10:13 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Et nyt ungehus i Holbæk, en kunstgræsbane i Undløse og et nyt halprojekt i Regstrup-Nr. Jernløse.

Det er nogle af de elementer, som indgår i Holbæk Kommunes anlægsbudget for 2022. Denne del af kommunens budget har de otte partier i kommunalbestyrelsen nemlig allerede forhandlet på plads.

Politikerne er enige om, at kommunen i alt skal bruge 240 millioner kroner på anlæg - det er 10 mere end i år. Og samme beløb gælder for de tre efterfølgende år.

Netop på anlægsområdet er mange projekter så store, at der kan gå flere år fra den første planlægning, til byggeriet eller anlægget er klar til at blive taget i brug. Så budgetforslag sætter både beløb på anlæg i 2022 og foreløbige beløb for årene 2023-2025.

Ny skole Nye projekter dukker nogle gange op første gang med et meget beskedent beløb. Eksempelvis er der sat en million kroner af under overskriften »Ny skole«.

Den sag handler om, at den store tilflytning til Holbæk sætter de to store byskoler under pres. Hvad der skal gøres, er langt fra afklaret. Den afsatte million i 2022-budgettet skal bruges til at analysere behovet.

Det langsigtede perspektiv gælder også et beløb til den ene af byskolerne, nemlig Bjergmarkskolen, som har brug for en større renovering.

Den kan løbe op i et sted mellem 50 og 150 millioner. I budgettet har man foreløbig skrevet en enkelt million ind i 2024 og 25 millioner i 2025.

Skaterbane På den korte bane er partierne enige om, at der næste år skal bruges en million kroner på en skaterbane på Filmtorvet. Og de er enige om at gå i gang med at kigge nærmere på muligheden for et ungekulturhus - uden at der dog er sat penge af.

Kunstgræs og ny hal I Undløse kan man glæde sig over, at politikerne næste år står klar med et solidt tilskud til en kunstgræsbane. Det kommunale bidrag er på fire millioner kroner.

I Regstrup og Nr. Jernløse lægges der op til en eller anden form for hal-projekt - i første omgang er der en million til projektering og planlægning.

Cykelsti til Stestrup Også på cykelsti-området kigges der fremad i partiernes aftale om anlægsbudgettet. Med forbehold for et statsligt tilskud sættes der 12 millioner af til en cykelsti fra Undløse til Nr. Jernløse. Og kigger man frem til 2025, lægger politikere an til en cykelsti mellem Smidstrup og Stestrup. Overslagspris: 15 millioner.

Støtte til byggerier Der er i det hele taget en del signaler fra politikerne til lokalområderne i budgetaftalen. Kultur- og fritidsudvalget får lidt over 30 mio. til de kommende fire år til projekter overalt i kommunen.

Og politikerne bekræfter deres aftale om, at en del af kommunens indtægter på salg af grunde og ejendomme reserveres til at støtte projekter, som giver bolig­udvikling i hele kommunen - altså også de steder, hvor investorerne ikke står i kø for at bygge. Det årlige beløb er på 15 millioner.

Det betyder dog ikke, at købstaden bliver snydt. Blandt eksemplerne er museumsmolen på havnen, nye skraldespande, som er snedigere end mågerne, og et eller flere handicaptoiletter i bymidten. Der er penge til alle tre projekter i 2022.

Nyt plejecenter Sidst, men ikke mindst afspejler forliget om anlægsbudgettet, at politikerne er enige om, at der nok bliver brug for endnu et nyt plejecenter. I 2022 er der sat en million af til projektering.