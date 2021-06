Der sker en del tricktyverier i øjeblikket. Politiet har en række gode råd til at mindske risikoen.I Foto: Thomas Olsen

Nyt tricktyveri mod ældre kvinde: Her er politiets gode råd

Holbæk - 28. juni 2021 kl. 12:45 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

En 84-årig kvinde fra Holbæk har anmeldt, at hun fredag ved 12-tiden var blevet udsat for tricktyveri i sin lejlighed i Brogade i Holbæk. Hun blev frastjålet en kuvert med 200 kroner samt en guldhalskæde og et guldarmbånd.

Den 84-årige var blevet opsøgt af en fremmed kvinde, der udgav sig for at komme fra Andreasskolen og gerne skulle tale med den ældre kvinde.

Den fremmede var kommet med ind i lejligheden, men efter et stykke tid havde hun pludseligt undskyldt sig med, at hun havde glemt at låse sin cykel, og havde forladt lejligheden. Efterfølgende opdagede den 84-årige beboer, at hun manglende de nævnte værdigenstande.

Det er uklart, om der var andre personer end den fremmede kvinde i lejligheden. Den 84-årige havde siddet med ryggen til hoveddøren under samtalen med den fremmede kvinde, og hun har derfor ikke kunnet se eventuelt andre personer.

Den fremmede kvinde beskrives som cirka 30 år, cirka 160 centimeter høj, almindelig af bygning og med lys hudfarve. Hun havde sort mellemlangt hår og talte dansk.

Politiet forsøger nu at få identificeret den fremmede kvinde og håber på hjælp fra personer, der måtte have set hende i området omkring Brogade fredag ved middagstid. Politiet kan som altid kontaktes på telefonnummer 114.

Midt- og Vestsjællands Politi har en række gode råd til at forsøge at undgå at blive offer for en tricktyv. Se rådene i faktaboksen her på siden.

Vær skeptisk! Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer ældre medborgere til at være skeptiske, når personer, man ikke kender eller venter besøg af, henvender sig.



Tricktyve er snu og finder på mange påskud for at blive lukket ind. Man kan selv gøre noget for at beskytte sig:

Før du åbner: Find ud af, om du kender vedkommende, eller om ærindet er legalt. Brug dørspionen/påsat sikkerhedskæde eller spørg igennem døren, hvem det er, og hvad de vil.

Husk: Før en håndværker eller lign. kommer, så er det ofte varslet på forhånd.

Ring hurtigt til politiet - 114 - hvis du oplever noget mistænkeligt i forhold til tricktyveri.

Hjælp hinanden med at holde øje i nabolaget.



