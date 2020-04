HolbækShopping.dk er skabt af Onprint i samarbejde med Holbæk Byforum. På billedet er det fra venstre: chef Holbæk Byforum, Jan Vestergård, direktør for OnPrint, Ib Hansen, og konsulent hos OnPrint, Asger Madsen, med et skilt, som annoncerer det nye tiltag. PR-foto.

Nyt tiltag for shopping på nettet

Holbæk - 15. april 2020 kl. 07:34 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udbruddet af Coronavirus har skabt store forandringer herhjemme. I mange tilfælde har det betydet, at virksomheder, butikker og restauranter ikke længere har mulighed for at sælge, som de plejer.

For Jan Vestergård, der er chef for Holbæk Byforum, er det magtpåliggende, at borgerne i Holbæk og omegn bakker op om de lokale butikker.

- Ingen så dette komme, og derfor var ingen forberedt. Hvis butikkerne skal komme bare nogenlunde helskinnede igennem krisen, er det afgørende, at kunderne bruger deres penge lokalt i den by, hvor de selv bor, udtaler han.

For at afbøde den nuværende situation hos de handlende, har Onprint i samarbejde med Holbæk Byforum skabt en ny portal www.holbaekshopping.dk.

Tanken er, at hjælpe lokale virksomheder med at sælge deres varer, blandt andet dem, der ikke selv har økonomisk mulighed for at have en webshop eller en hjemmeside.

- Det nye tiltag er en direkte effekt af Covid-19-situationen, hvor vi ønsker at gøre vores bedste for at bevare Holbæks erhvervs- og butiksliv i denne svære tid, udtaler direktør hos OnPrint A/S Ib Hansen.

På borgmesterkontoret i Holbæk Kommune er der positiv opbakning til initiativet:

- Vores butikker i Holbæk har mere end nogensinde brug for os. Rigtig mange af dem er negativt påvirket på grund af Coronavirussen, og derfor bliver vi nødt til at støtte op om dem. Med HolbækShopping.dk kan du med denne løsning handle lokalt på nettet, udtaler borgmester Christina Krzyrosiak Hansen i forbindelse med lanceringen af den nye portal.

Det er konsulent hos OnPrint, Asger Madsen, der er idémanden bag den nye shoppingportal.