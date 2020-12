Nyt til boligsælgere: Ny ejendomsmægler på hovedgaden

- I maj var vi endnu så tidligt i coronaen, at det var svært at se, hvad der ville ske med markedet. Samtidig har vi også været på udkig efter den helt rigtige mand til at stå i spidsen for Holbæk-afdelingen, fortæller ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen, som både har afdelinger af ejendomsmæglerkæden i Københavnsområdet, Nordsjælland og Odsherred.