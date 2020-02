Nyt team: 1841 og Vault of Spirits

Ali B. Garossi fra coctailbaren 1841 og Benedikte Lennert Christensen fra Vault of Spirits skåler på det nye samarbejde.Foto: Kim Rasmussen

Holbæk - 08. februar 2020

Et nyt lokalt samarbejde har set dagens lys i Holbæk.

Det er Ali B. Garossi fra coctailbaren 1841 i Holbæk og Benedikte Lennert Christensen fra webshoppen Vault of Spirits, som har base i Holbæk, der i fællesskab går i gang med at arrangere spiritussmagninger.

De kommer til at foregå på 1841, og det er Vault of Spirits, som leverer drikkevarerne, der skal smages på.

- Det var mig, der tog kontakt til Ali. Jeg importerer de mere eksklusive spiritusmærker, men manglede et ordentligt sted, hvor interesserede kunne komme og prøvesmage dem. Så jeg begyndte at kigge mig rundt efter egnede steder og fandt hurtigt frem til 1841, som har lidt det samme koncept som os. Kvalitet frem for kvantitet. Så han var oplagt at spørge, og heldigvis sagde han ja, fortæller Benedikte Lennert Christensen.

Hun er begejstret for lokalerne og stemningen på 1841.

- Det er virkelig et flot sted, som Ali har. Og det er et fantastisk sted at få lov til at præsentere vores varer, fortæller hun.

Sagde hurtigt ja Hos Ali B. Garossi var der ikke så meget at overveje, da han blev kontaktet.

- Jeg havde ikke umiddelbart hørt om Vault of Spirits, da Benedikte tog kontakt til mig. Så jeg researchede lidt og kom hurtigt frem til, at de sælger spiritus, som man ikke kan få andre steder. Og det er noget af det, som vi gerne vil servere her. Samtidig har vi gennem længere tid overvejet at arrangere forskellige prøvesmagninger, så jeg skyndte mig at sige ja, fortæller han.

Det første arrangement finder sted den 24. april, hvor der bliver mulighed for at smage forskellige former for gin.

- Der bliver to arrangementer samme dag. Et hvor der bliver plads til 30 personer, og et mere eksklusivt med plads til 10, fortæller Benedikte Lennert Christensen.

Historien er vigtig Det bliver enten hende eller en af leverandørerne til Vault of Spirits, som dukker op og fortæller om de enkelte mærker.

Hun regner med, at det ikke bliver noget problem at trække folk til smageaftenerne.

- Folk er blevet nydere. Det betyder blandt andet, at de gerne vil høre historien bag den spiritus, de får serveret eller selv serverer. Og den kan vi så give dem, samtidig med at vi kan tilbyde dem nogle mærker, som de ikke kan købe i det lokale supermarked, fortæller hun.

Ud over prøvesmagninger af gin vil de to hen over året også arrangere smagninger af blandt andet whisky og portvin.