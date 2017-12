Nyt syn på livskvalitet og trafiksikkerhed

- Et godt syn er vigtigt for både livskvaliteten og trafiksikkerheden. Men 45 procent oplever, de har svært ved at orientere sig, når de kører bil i dårligt lys eller mørke. 50 procent generes af blændingen fra modkørende biler i mørke, og 43 procent oplever, de blandt andet har svært ved at læse vejskilte og se cyklister, når de kører i dårligt lys eller mørke. Det viser en undersøgelse, som Wilke Markedsanalyse A/S har gennemført for os, siger Ditte Huus fra Nyt Syn i Jyderup.