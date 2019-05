Se billedserie David Moberg i en af sine nye solbænke med rødt kollagenlys og bluetooth til egen playliste.Fotos: Henrik Falch

Nyt solcenter i Jyderup

Nyt solcenter i Jyderup

Holbæk - 11. maj 2019

Nu behøver du ikke længere køre til andre byer for at få en sund kulør året rundt. 32-årige David Moberg har netop åbnet et solcenter med spritnye bænke og rør på det lille torv på Holbækvej 10 i Jyderup.

- Jeg tager tit sol selv, og blev træt af at skulle køre til Kalundborg eller Holbæk for at tage sol. Jeg lagde mærke til, at andre her fra byen gjorde det samme, så jeg tænkte, at nu tager jeg chancen og åbner selv, forklarer David Moberg, der selv bor og har fast arbejde i Jyderup.

Hans mange års erfaring med sol og rør har han brugt i indretningen af det nye sted, hvor der er to solbænke.

- Jeg vil have et sted, hvor man kan blive brun og få den samme oplevelse hver gang til en fair pris, fastslår han.

Derfor er rørene i bunden af bænken af højere styrke end normalt.

- De er på 160 watt mod mormalt 100 watt. Bundrørene sidder normalt i 500 timer, men efter 250 timer vil jeg flytte dem i toppen. Med den større styrke vil man få den samme effekt, hvor jeg andre steder har mærket, at rørene har været slidt, fordi de ikke er skiftet tit nok, forklarer David Moberg.

Rødt lys er bedre

Lys er ikke bare lys, sådan er det også fra solcenterets mange lysstofrør.

- Her bruger jeg kollagenrør. Det betyder, at det røde lys fra bænkene her er med til at frigive kollagen i huden. Det er det protein, der er med til at stramme huden op. Det fjerner ikke rynker, men er med til at forebygge dem, forklarer David Moberg.

Han forklarer også, at det røde kollagenlys giver en anden oplevelse efter en session.

- Normalt føler man huden strammer lidt, og man kan se virkningen af solen med det samme. Men fem til seks timer efter kommer virkningen. Samtidig bliver huden ikke stram, lige når man kommer ud, men nærmest blød. Det skal man lige vænne sig til, forklarer han.

- Fordelen ved vores måde at kombinere det røde lys og UV-lyset på, er, at det giver en glat hud og en meget flot og naturlig brun farve, der holder længere, fremhæver han.

Nem adgang via app

De to nye X7-solbænke og forfriskningsautomaten styres helt elektronisk. Det betyder, at man som kunde blot skal hente en app for at bestille tid og betale for solen. Man kan dog også betale med kontanter i en automat, hvis man ikke lige har hentet appen.

- Når man har hentet appen Sunny let's get tanned, og logger ind, sætter jeg penge ind på kontoen til den første behandling. Appen styrer det hele, og er nem at bruge. Med den kan man se, om de er optaget, og hvor lang tid der er tilbage, fortæller David Moberg.

Der er en anden smart ting, som man kan bruge sin smarttelefon til i Jyderups nye solcenter, mens man ligger og bliver brunere i huden.

- De to bænke har bluetooth, så man kan sætte sin egen playliste til anlægget for at lytte til sin yndlingsmusik, fortæller han, mens han demonstrere den gode lyd fra både subwoofer og sound around.

- Man kan også bare vælge at lytte til wellness-musik eller andre playlister i bænkene, tilføjer han.

Den megen elektronik på stedet betyder, at han kan styre det hele fra sin egen telefon og computer.

- Jeg kan følge med i, hvordan det hele fungerer, og hvornår jeg skal skifte rør. Der er både en digital og en mekanisk timetæller på bænkene, så de kan blive skiftet til tiden, understreger han.

Der er et tredje rum på adressen, hvor der også er plads til en solbænk.

- Her er det meningen, at jeg vil sætte en X10 op senere. Den er bredere og har bedre plads til store mennesker og flere features, forklarer han.

Jyderups nye solcenter er tyvstartet, og allerede nu er der god gang i de to solbænke, hvor du kan få en sundere kulør på en nem og behagelig måde til en fornuftig pris.