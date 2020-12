Mikael Vester, formand for Holbæk Byforum, Michael Nyrup, formand for centerforeningen i Holbæk Megacenter, og Jan Vestergård, chef i Holbæk Byforum.

Nyt samarbejde skal styrke handelslivet

Holbæk - 08. december 2020 kl. 11:41 Af Claus Sørensen- Kontakt redaktionen

Vi vil gøre Holbæk stærkere. Byen skal fremtidssikres, så den bliver ved med at være en stærk regional handelsby - også på den lange bane.

Det siger Jan Vestergård, chef for Holbæk Byforum.

Holbæk Megacenter og Holbæk Byforum indgår nu i et tæt samarbejde for at styrke Holbæk som handelsby.

- Vi er overbevist om, at det vil gavne begge parter, så kunderne vælger at køre til Holbæk, når de skal handle, lyder det fra Mikael Vester, formand for Holbæk Byforum, og Michael Nyrup, varehuschef i Bauhaus og formand for centerforeningen i Holbæk Megacenter:

Fakta Holbæk Byforum har 160 medlemmer tilknyttet de centrale områder i Holbæk Bymidte og har til formål at skabe en levende og attraktiv bymidte med speciel fokus på at fremme detailhandlen i Holbæk Kommune - og med en ambition om at udvikle Holbæk som en attraktiv handelsby samt bidrage til dialogen om udviklingen i bymidten.

Holbæk Megacenter består af 43 større butikker, har til formål at samle butikkerne, skabe et attraktivt område for både kunder og nye virksomheder, skabe sammenhold og sikre dialog med kommunen om områdets udvikling. Mere parløb - Formålet med et styrket samarbejde er i stigende grad at synliggøre Holbæk som et sted, der har masser at byde på.

Holbæk Byforum og Holbæk Megacenter vil forsætte med at være to selvstændige foreninger, men vil på flere felter køre parløb om markedsføring og aktiviteter, der kan trække kunder til Holbæk.

- Vi supplerer hinanden godt. Det er derfor en oplagt mulighed at få flere til at kombinere indkøbsoplevelsen i Holbæk Megacenter med et besøg i Holbæk bymidte og omvendt, påpeger de to formænd.

Byforum-chef Jan Vestergård siger, at fælles kampagner vil være et af de virkemidler, der bliver taget i brug, for eksmepel op til aktiviteter i forbindelse med højtider.

Eksempler på andre fælles indsatsområder vil være infrastruktur, parkering og andre detailhandelsmæssige udfordringer.

Flere rykker sammen - Kommunen og byen er i en konstant konkurrencesituation med de omkringliggende større byer på detailhandelsområdet. Undersøgelser viser, at mange handelsbyer i Danmark inden for de kommende 10 år vil dø ud. Den statistik vil vi i Holbæk ikke være en del af, fastslår Mikael Vester:

- Corona, nethandel og ændret forbrugeradfærd gør det nødvendigt, at der hele tiden er fokus på at tilpasse sig nye tider i detailhandlen. Nye og større samarbejder er nødvendige for at sikre et stigende kundeflow. Flere aktører skal rykke sammen og øge værdien af lokalt samarbejde til gavn for handelslivet.

Nøglen til succes Michael Nyrup kalder samarbejde nøglen til succes i et presset marked, hvor internettet spiller en større og større rolle:

- Det er vigtigt, at vi står sammen og sætter fokus på at handle lokalt, så Holbæk tiltrækker kunderne fra oplandet. Kunderne skal opleve sammenhold og synergi i Holbæk.

Jan Vestergård glæder sig til i det ny samarbejde at få kortlagt alle de punkter, hvor det er oplagt at samarbejde.

- Holbæk Megacenter løser ét kundebehov, Holbæk bymidte løser et andet kundebehov. En kombination vil være en fordel for begge parter, siger byforum-chefen.