Nyt rambuktyveri i Holbæk Cykelcenter

Holbæk - 13. marts 2020 kl. 11:46 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden gang i denne uge har Holbæk Cykelcenter i Holbæk Megacenter været udsat for et rambuktyveri, og formentlig er det de samme tyve, der har været på spil.

Ved 03-tiden natten til torsdag blev en hvid varebil bakket ind gennem muren i butikken, og et ukendt antal gerningsmænd forsynede sig med flere af de helt dyre cykler, inden de kørte fra stedet.

Politifolk med hunde søgte efterfølgende efter spor i området omkring cykelforretningen, og der blev fundet forskellige efterladte genstande, som nu skal undersøges nærmere.

Hos Holbæk Cykelcenter fortæller indehaver Claus Madsen, at tyvene denne gang løb med cykler for 1,5 millioner kroner.

- Så man kan godt sige, at det har været en halvdårlig uge. Jeg har mistet varer for 2,5 millioner kroner og står med to steder i butikken, der er blevet dækket af, fortæller han.

Han er overbevist om, at det er de samme gerningsmænd, som har været på spil igen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er de samme personer, der er kommet forbi igen i den samme bil, siger han.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist, at bilen, der blev brugt ved det seneste rambuktyveri, er af samme type som ved det første.

Der er tale om en hvid Fiat Ducato varebil, men om det også er den samme varebil som sidst, har overvågningsbillederne ikke kunnet afsløre.

Både politiet og Claus Madsen opfordrer folk til at holde øje med, hvis der bliver sat nogle dyre cykler til billige penge til salg på Facebook eller andre steder.

- Også hvis der er tale om cykeldele af den dyre slags, må man gerne kontakte politiet, fortæller Claus Madsen.

Han fortæller, at for at forhindre tyvene i at komme forbi tredje gang, har han nu fået sat betonklodser op rundt langs bygningen.

- Og så har jeg hyret et vagtselskab til at stå vagt hele natten. Så nu er vi bedre sikret end en bank, siger han.

