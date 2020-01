Hotelchef Stine Sommer Gejel Knudsen og køkkenchef Jimi Holm Pedersen på Hotel Strandparken i Holbæk kommer fra 1. februar til at deles om den daglige drift.Pressefoto

Nyt partnerskab på Hotel Strandparken

Holbæk - 22. januar 2020

Stine Sommer Gejel Knudsen er direktør på Hotel Strandparken i Holbæk og står for den daglige drift.

Men fra 1. februar får hun hjælp, idet Jimi Holm Pedersen tiltræder som køkkenchef og samtidig skal tage del i den daglige drift.

Det glæder hun sig til, for de to danner par i privatlivet, og hun ser derfor frem til et gnidningsfrit samarbejde.

- Både Jimi og jeg er vant til at arbejde på skæve tidspunkter, men med overtagelsen skal vi vænne os til at gå endnu mere op og ned af hinanden. Men vi kender hinanden så godt, at jeg er sikker på, at Jimi og jeg kommer til at elske at drive hotellet sammen, fortæller hun i en pressemeddelelse.

Det er hendes forhåbning, at hotellet med Jimi Holm Pedersens ansættelse nu får bedre mulighed for at blive brandet.

- Vi vil jo altid gerne skabe nye relationer, lære vores lokalsamfund endnu bedre at kende og udbrede kendskabet til Hotel Strandparken. Derfor er det vigtigt for os, at vi fremover får mulighed for at kunne sætte et ansigt på vores hotel i de lokale netværk, fortæller Stine Sommer Gejel Knudsen.

Både hun og Jimi Holm Pedersen er samtidig blevet ejere af en lidt større andel af hotellet end tidligere.

- Det er stadigvæk Connie (Christensen, red.), som ejer det meste af hotellet, men det er i hvert fald et ønske, at vi på sigt overtager hele ejerskabet, fortæller hun.

De nye ændringer kommer ikke til at betyde, at der nu bliver vendt op og ned på alting på hotellet.

- Vi vil stadigvæk have fokus på den gode service til både privatarrangementer, møder og konferencer. Men vi vil selvfølgelig stille og roligt begynde at sætte vores eget præg på stedet, fortæller Stine Sommer Gejel Knudsen.

I forbindelse med det nye driftssamarbejde holder Stine Sommer Gejel Knudsen og Jimi Holm Pedersen en reception.

Det foregår fredag den 31. januar i tidsrummet 14-16, og alle er velkomne.