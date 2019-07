Redningsmandskab ses ved det forulykkede fly efter ulykken søndag eftermiddag. Foto: Morten Sundgaard/Skadestedsfotograf.dk

Send til din ven. X Artiklen: Nyt om flystyrt: Svævefly tabte højde ved opstigning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt om flystyrt: Svævefly tabte højde ved opstigning

Holbæk - 29. juli 2019 kl. 11:27 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var under et forsøg på at komme i luften med et svævefly, at der søndag eftermiddag gik et eller andet galt, og flyet styrtede til jorden på den lille flyveplads i Kr. Eskilstrup nær Tølløse, skriver dagbladet Nordvestnyt.

Flere personer var søndag kort før klokken 14 vidner til ulykken, som kostede piloten, en 53-årig mand fra Holbæk, livet.

- En læge kunne erklære den 53-årige for død på stedet, trods forsøg på livreddende førstehjælp, forklarer kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Politiet har indhentet vidneforklaringer fra de medlemmer af Tølløse Flyveklub, som var til stede, da ulykken skete. Også Havarikommissionen for Civil Luftfart var i går på stedet for at tale med vidner og indhente tekniske oplysninger.

- Når Havarikommissionen er kommet med en rapport, begynder vi at kigge på, om nogen kan drages til ansvar, eller om det var en teknisk fejl eller en pilotfejl. Rent rutinemæssigt beder vi også om at få udtaget en blodprøve, men der er ikke noget, der tyder på, at piloten var påvirket af noget, siger Martin Bjerregaard.

To mand fra Havarikommissionen for Civil Luftfart var på den lille flyveplads knap to timer efter ulykken.

- Vi ved, at piloten startede og ikke fik helt så meget højde som planlagt. Han afbrød derfor opstigningen og ville vende tilbage til flyvepladsen. Hvad der præcist gik galt er for tidligt at sige noget om, forklarer havari­undersøger Anders Kristensen, som var en af de to mand fra Havarikommissionen på stedet.

Der er talt med vidner og foretaget undersøgelser af flyet, ligesom der er taget dele med fra flyet til nærmere undersøgelse.

- Instrumenterne kan muligvis give nogle data, men det er ikke sikkert, at de har været aktiveret, eller de er måske ødelagt i styrtet. Vi kigger selvfølgelig også på baneforholdene og proceduren for klargøring af flyene. Vi indsamler alt det data, vi kan, så det tager noget tid. Det skyldes også, at vi samarbejder med udenlandske kolleger, da flyet er produceret i udlandet, forklarer Anders Kristensen.

Svæveflyet, der er et glasfiberfly, er et énsædet fly af Discus B-typen, der er produceret af den tyske fabrikant Schempp-Hirth.